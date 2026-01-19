ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के फैसलेः SI पेपर लीक प्रकरण में जगदीश को मिली जमानत, सीमा शुल्क चोरी के आरोपी की याचिका खारिज

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आरोपी जगदीश विश्नोई को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश विश्नोई की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और याचिकाकर्ता 22 माह से जेल में बंद है. वहीं, मुख्य आरोपी राजेश खंडेलवाल को पूर्व में जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा प्रकरण में आरोपियों और गवाहों की संख्या के साथ ही आरोपियों पर चार्ज तय नहीं होने की स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित है. पढ़ेंः एसआई पेपर लीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज याचिका में दिया ये तर्कः जमानत याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गत 15 मार्च से जेल में बंद है. एसओजी ने उसके खिलाफ आईपीसी सहित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम व आईटी एक्ट के तहत जांच कर आरोप पत्र पेश कर दिया है. इस प्रकरण में 133 आरोपी और 150 गवाह हैं. वहीं अभी तक निचली अदालत में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किए हैं. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने रविंद्र बाल भारती स्कूल के संचालक राजेश खंडेलवाल से दस लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था. प्रकरण में राजेश खंडेलवाल ने पेपर लीक किया था और उसे सुप्रीम कोर्ट से गत 5 दिसंबर को जमानत मिल चुकी है. ऐसे में उसका अपराध राजेश खंडेलवाल से गंभीर नहीं है. वहीं, याचिकाकर्ता पर 12 प्रकरण लंबित बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से सात मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है और पांच प्रकरणों में वह दोषमुक्त हो चुका है. इसके अलावा जिन धाराओं में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है, उनमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और वह 22 माह जेल में है, इसलिए उसे जमानत दी जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत याचिका खारिज करने की गुहार की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. सीमा शुल्क चोरी के आरोपी को जमानत नहींः राजस्थान हाईकोर्ट ने 414 करोड़ रुपए के माल की सप्लाई के लिए फर्जी फर्म के बिल जारी कर सीमा शुल्क चोरी के आरोपी सुरेंद्र माली को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस वीके भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को विभाग ने जनवरी, 2022 से मार्च, 2024 तक 21 बार समन भेजे, लेकिन आरोपी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ. इसके अलावा प्रकरण में अभी अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.