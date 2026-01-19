हाईकोर्ट के फैसलेः SI पेपर लीक प्रकरण में जगदीश को मिली जमानत, सीमा शुल्क चोरी के आरोपी की याचिका खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत से जुड़ी दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की.
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आरोपी जगदीश विश्नोई को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश विश्नोई की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और याचिकाकर्ता 22 माह से जेल में बंद है.
वहीं, मुख्य आरोपी राजेश खंडेलवाल को पूर्व में जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा प्रकरण में आरोपियों और गवाहों की संख्या के साथ ही आरोपियों पर चार्ज तय नहीं होने की स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित है.
याचिका में दिया ये तर्कः जमानत याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गत 15 मार्च से जेल में बंद है. एसओजी ने उसके खिलाफ आईपीसी सहित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम व आईटी एक्ट के तहत जांच कर आरोप पत्र पेश कर दिया है. इस प्रकरण में 133 आरोपी और 150 गवाह हैं. वहीं अभी तक निचली अदालत में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किए हैं. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने रविंद्र बाल भारती स्कूल के संचालक राजेश खंडेलवाल से दस लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था. प्रकरण में राजेश खंडेलवाल ने पेपर लीक किया था और उसे सुप्रीम कोर्ट से गत 5 दिसंबर को जमानत मिल चुकी है.
ऐसे में उसका अपराध राजेश खंडेलवाल से गंभीर नहीं है. वहीं, याचिकाकर्ता पर 12 प्रकरण लंबित बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से सात मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है और पांच प्रकरणों में वह दोषमुक्त हो चुका है. इसके अलावा जिन धाराओं में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है, उनमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और वह 22 माह जेल में है, इसलिए उसे जमानत दी जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत याचिका खारिज करने की गुहार की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
सीमा शुल्क चोरी के आरोपी को जमानत नहींः राजस्थान हाईकोर्ट ने 414 करोड़ रुपए के माल की सप्लाई के लिए फर्जी फर्म के बिल जारी कर सीमा शुल्क चोरी के आरोपी सुरेंद्र माली को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस वीके भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को विभाग ने जनवरी, 2022 से मार्च, 2024 तक 21 बार समन भेजे, लेकिन आरोपी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ. इसके अलावा प्रकरण में अभी अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.
जमानत याचिका में कहा गया कि वह गत एक अगस्त से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. विभाग ने उसके बयान दबाव में लिए हैं और अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. वहीं, उसके खिलाफ संबंधित न्यायालय में आरोप भी पेश हो चुका है. इसके अलावा प्रकरण पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर है और गवाह कस्टम अधिकारी हैं. ऐसे में उसकी ओर से साक्ष्य से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका भी नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
इसका विरोध करते हुए विभाग की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने कहा कि आरोपी ने अन्य लोगों से मिलीभगत कर अस्तित्वहीन फर्म के नाम से करोड़ों रुपए के सर्टिफिकेट जारी करते हुए भारी भरकम राशि देश के बाहर की अवैध फर्मो को भेजी और इसके एवज में सोने और डायमंड सहित अन्य मूल्यवान वस्तुओं का अवैध रूप से आयात किया. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
तीस फीट चौडी रोड भी नहीं दे रहेः राजस्थान हाईकोर्ट में शहर के गांधी पथ सहित आसपास के एरिया में अतिक्रमण से जुडे़ मामले में जेडीसी पेश हुए. अदालत ने कहा कि उन्होंने हाल ही में पद ग्रहण किया है. ऐसे में इन मामलों को देखें. इसके साथ ही अदालत ने पांच फरवरी को जेडीसी को फिर से पेश होने को कहा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीसी को कहा कि शहर में कई जगह अतिक्रमण हो रहे हैं और उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं पेश हो रही हैं. यह बडे आश्चर्य की बात है कि पहले तो अवैध निर्माण को बनने दिया जाता है और बाद में अफसर उसे तोड़ने पहुंच जाते हैं. अदालत ने कहा कि अब नया जयपुर बनाया जा रहा है, लेकिन कई जगह तीस फीट चौड़ी रोड भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. ऐसे में जेडीसी इन मामलों को देखें और पांच फरवरी को आकर अपना जवाब पेश करें.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जनवरी, 2025 में गांधी पथ पर हुए अतिक्रमणों को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. अदालत ने कहा था कि गांधी पथ पर अंडरपास के बाद हालात बिगडे़ नजर आते हैं. यहां कई जगह अवैध निर्माण होने से रोड संकरी हो गई है. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए से जवाब तलब किया था. वहीं, अदालत ने बाद में इस जनहित याचिका का दायरा बढ़ा दिया था.