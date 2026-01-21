हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कैदियों के लिए शिकायत समिति गठित करे राजस्थान सरकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों की मूलभूत सुविधाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश दिए.
Published : January 21, 2026 at 3:39 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कैदियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन करे. इस समिति में सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), सामाजिक कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शामिल होंगे. अदालत ने कहा कि इस समिति के गठन की सूचना हर जेल के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए, ताकि कैदी अपनी शिकायतें उन तक पहुंचा सकें.
साथ ही अदालत ने मामले में उचित आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार को अंतरिम निर्देश दिए कि वह कैदियों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराने की नीति लेकर आए तथा कैदियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं. जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने यह आदेश पीपुल्स वॉच राजस्थान की याचिका पर दिए. अदालत ने मामले में गृह विभाग को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है. अदालत ने प्रदेश के सभी सत्र न्यायाधीशों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे तीन सप्ताह के भीतर जेलों का औचक निरीक्षण करें, कैदियों से उनकी समस्याएं जानें और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें.
कैदियों के लिए सुविधाओं की कमी: अदालत ने कहा कि कैदियों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. उन्हें केवल अपराधी के रूप में देखा जाता है, यदि वे अपनी शिकायतें उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है. अदालत ने कहा कि राजस्थान के मौसम को देखते हुए यह कल्पना से परे है कि कैदियों को सप्ताह में केवल एक बार ही कपड़े धोने की अनुमति दी जा सकती है. वर्ष 2022 में नियमों में संशोधन के बावजूद जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है. कैदियों को आज भी पीने व कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी सहित अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.
अदालत ने अपने आदेश में नेल्सन मंडेला के प्रसिद्ध कथन को कोट करते हुए कहा कि "कोई भी देश को सही मायनों में तब तक नहीं जाना जा सकता, जब तक उसकी जेलों को नहीं देखा जाए. किसी देश को उसके सबसे उच्च नागरिकों के साथ व्यवहार से नहीं, बल्कि सबसे निम्नतम नागरिकों के साथ व्यवहार से आंका जाना चाहिए." अदालत ने न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के कथन को भी कोट किया कि "जेलें कानून की पत्थरों से बनी होती हैं, लेकिन उनकी आत्मा मानवता की होनी चाहिए."
जेलें में नहीं सुधरे हालात: याचिका में कहा गया कि राजस्थान जेल नियम, 1951 में कैदियों के लिए विभिन्न प्रावधान हैं. इसके नियम 114 के अनुसार कैदी सप्ताह में एक बार अपने कपड़े धोएंगे और जेल अधिकारी उन्हें साबुन आदि उपलब्ध कराएंगे. नियम 120 के तहत पुरुष कैदी को प्रति सप्ताह तीन चौथाई औंस तथा महिला कैदियों को डेढ़ औंस धोने का सोडा प्रदान किया जाएगा. याचिका में कहा गया कि कपड़े धोने की यह मात्रा अत्यंत कम है, जिससे उचित सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता संभव नहीं हो पाती. वर्ष 2022 में जेल नियमों में संशोधन के बावजूद अभी भी हालात जस के तस हैं.
इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सुमन शेखावत ने कहा कि जेल नियमों के तहत हर कैदी को निर्धारित मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम निर्देश जारी किए हैं.
