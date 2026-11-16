हाईकोर्ट: दो सप्ताह में हटाओ न्यू सांगानेर रोड का अतिक्रमण, वरना जेडीसी और निगम आयुक्त पेश होकर दें जवाब
हाईकोर्ट ने एक दर्जन प्रभावितों के पक्षकार बनने की अर्जी ठुकराई, लेकिन अपना पक्ष रखने की छूट दी.
Published : November 16, 2026 at 3:33 PM IST
जयपुर: हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम को दो सप्ताह में सोडाला से गुर्जर की थड़ी स्थित न्यू सांगानेर रोड के अतिक्रमण हटाकर उसकी पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने जेडीए आयुक्त, सचिव और नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से 7 दिसंबर को हाजिर होकर जवाब देने को कहा. इसके साथ ही अदालत ने मामले में कुछ प्रभावितों की ओर से पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए. हालांकि अदालत ने इन्हें इंटरवीनर के तौर पर अदालत में पक्ष रखने की छूट दी.
पुलिस बल नहीं मिलने का तर्क: जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेशचंद्र रावत की जनहित याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमण हटाने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. प्रार्थना पत्र में कहा कि जेडीए की ओर से मौके से अतिक्रमण हटाने के लिए 13 नवंबर को कार्रवाई तय की थी. मौके पर विरोध की स्थिति को देखते पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर पुलिस बल मांगा था, लेकिन वर्तमान में पंचायत चुनाव के चलते पुलिस बल नहीं मिल पाया. ऐसे में अतिक्रमण हटाने के लिए दो सप्ताह दिए जाए.
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पक्ष रख सकेंगे प्रभावित: करीब एक दर्जन प्रभावितों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बनाने की गुहार की गई, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए इंटरवीनर के तौर पर अपना पक्ष रखने की छूट दी. जनहित याचिका में कहा गया कि शहर के मास्टरप्लान में सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक की रोड 100 फीट चौड़ी है. यहां विश्वानगर की रोड भी तीस फीट चौड़ी है. मौके पर अतिक्रमण और पार्किंग से रोड की चौड़ाई घटकर कम रह गई, जिससे यहां आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है.
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