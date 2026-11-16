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हाईकोर्ट: दो सप्ताह में हटाओ न्यू सांगानेर रोड का अतिक्रमण, वरना जेडीसी और निगम आयुक्त पेश होकर दें जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम को दो सप्ताह में सोडाला से गुर्जर की थड़ी स्थित न्यू सांगानेर रोड के अतिक्रमण हटाकर उसकी पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने जेडीए आयुक्त, सचिव और नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से 7 दिसंबर को हाजिर होकर जवाब देने को कहा. इसके साथ ही अदालत ने मामले में कुछ प्रभावितों की ओर से पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए. हालांकि अदालत ने इन्हें इंटरवीनर के तौर पर अदालत में पक्ष रखने की छूट दी.