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हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले: हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश, बाल समिति कल्याण भुगतान मामले में अधिकारी तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए से कहा कि शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों व आसपास की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 8:29 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए की अतिक्रमण विंग को कहा है कि वह नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हुए अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए कदम उठाए. इसके साथ ही शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों व आसपास की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे को लेकर विजय कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा अदालत ने अपने संज्ञान में ले लिया है। ऐसे में जिन मामलों में जेडीए ने मास्टर प्लान में आने वाली भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए अधिनियम की धारा 72 के नोटिस जारी किए हैं, उन मामलों में कोई भी सिविल न्यायालय या जेडीए ट्रिब्यूनल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा कि वह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्दी करे। सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने को लेकर छह सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने जेडीए को समय देते हुए सिरसी रोड के अतिरिक्त शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गो व हाईवे से भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं.

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वहीं, एक दूसरे फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर जिले की बाल कल्याण समिति की सदस्य को बीते दो साल से भत्ते का भुगतान नहीं करने पर 8 अप्रैल को बाल अधिकारिता आयुक्त एवं संयुक्त सचिव को हाजिर होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने आयुक्त से यह स्पष्ट करने को कहा है कि याचिकाकर्ता सदस्य को बीते दो साल का बकाया भत्ते का भुगतान क्यों नहीं किया गया. अदालत ने कहा कि तब तक विभाग चाहे तो बकाया भुगतान कर सकता है. अदालत ने कहा कि जब राज्य सरकार के वकील भुगतान नहीं करने का कारण बताने में असमर्थ हैं तो यह उचित है कि विभाग के आयुक्त को बुलाकर उनसे इस संबंध में जानकारी ली जाए. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश कविता शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता उमाशंकर पांडे ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जिला बाल कल्याण समिति में सदस्य के तौर पर अक्टूबर, 2023 में नियुक्त हुई थी. बाल अधिकारिता विभाग की ओर से समिति के सदस्यों को काम के बदले भत्ते का भुगतान किया जाता है. याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से मार्च, 2024 से याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की धनराशि भत्ते के तौर पर नहीं दी गई है, जिसके चलते उसे वित्तीय परेशानी भी उठानी पड रही है. याचिका में कहा गया कि इस संबंध में विभाग में कई बार प्रार्थना पत्र पेश किए, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी उसे बकाया भुगतान नहीं हुआ है. वहीं, विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह इस संबंध में जानकारी देने में असमर्थ है. इस पर अदालत ने विभाग के आयुक्त को हाजिर होने के आदेश देते हुए कहा है कि विभाग चाहे तो बकाया भुगतान कर सकता है.

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