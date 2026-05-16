ETV Bharat / state

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर बनाएं एसओपी-हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं व अवमानना नोटिस से जुड़े मामले में सुनवाई की.

ACCOUNTABILITY IN RECRUITMENT EXAM, COURT DIRECTED CHIEF SECRETARY
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 7:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार-बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें. यह कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करें.

अदालत ने कहा है कि कमेटी यह भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ेंः हाईकोर्ट में मामलेः प्रमुख शिक्षा सचिव, आरपीएससी सचिव से मांगा जवाब, जनहित याचिका की निस्तारित

प्रतिस्पर्धा असाधारण स्तर पर पहुंचीः अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी ने अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रतिस्पर्धा असाधारण स्तर पर पहुंच गई है. ऐसे में एक-एक प्रश्न भी अत्यधिक महत्व रखता है. एक प्रश्न से सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर कुंजी बनाने में अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता व सतर्कता जरूरी है. अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसियों को परीक्षा संचालन में लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. उनपर संवैधानिक दायित्व है कि वे सक्षम विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी पूर्ण शुचिता से तैयार करें, ताकि किसी भी गलती की संभावना नहीं हो.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के परिणाम के बाद नियुक्तियां हुई. वहीं, बाद में कोर्ट के आदेश से संशोधित परिणाम जारी हुआ. इससे याचिकाकर्ताओं के अंक पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक हो गए, लेकिन नई कट ऑफ में शामिल नहीं हो सके. ऐसे में उनसे कम अंक वालों को मिली नियुक्ति के चलते उन्हें भी नियुक्ति दी जाए.

अवमानना नोटिस जारीः राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद महिला का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर भरतपुर के रूपवास तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रेशमा देवी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ेंः पंचायत–निकाय चुनाव की तिथि बढ़ाने के प्रार्थना पत्र पर पहले सुनवाई, अवमानना याचिका होगी बाद में तय

अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का चयन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुआ था. दस्तावेज सत्यापन के समय उसे कहा गया कि दूसरे राज्य की निवासी होने के कारण वह माइग्रेट होकर आई है. ऐसे में वहां ओबीसी वर्ग में होने के बावजूद उसका ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता. इस पर उसने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने विधवा होने के बाद रूपवास निवासी व्यक्ति से दूसरा विवाह किया है. उसका पति भी ओबीसी वर्ग में आता है. ऐसे में उसे ओबीसी वर्ग में माना जाए.

इस पर हाईकोर्ट ने सुनीता रानी मामले में दिए फैसले के आधार पर कहा कि माइग्रेट होने के कारण उसका ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है. इसके साथ ही अदालत ने गत 17 मार्च को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता का चार सप्ताह में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिए. इसकी पालना में याचिकाकर्ता ने 24 मार्च को समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन कर दिया, लेकिन उसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनाया गया. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

TAGGED:

ACCOUNTABILITY IN RECRUITMENT EXAM
COURT DIRECTED CHIEF SECRETARY
CONSTITUTE A HIGH LEVEL COMMITTEE
SOP FOR RECRUITMENT EXAM
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.