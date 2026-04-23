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हाईकोर्ट में दो मामलेः ACB करे सीएमडी के खिलाफ जांच, जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने पदोन्नति और महिला सुपरवाइजर भर्ती-2018 से जुड़े मामले की सुनवाई की.

HIGH COURT DIRECTED THE ACB, ACB TO CONDUCT AN INVESTIGATION
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 8:20 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उसे चार्जशीट देने और उसके बाद जांच रिपोर्ट पर निर्णय नहीं करने के मामले में डिस्कॉम सीएमडी के खिलाफ एसीबी को तीन माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं, अदालत ने प्रमोशन के बिंदु पर मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश आरके मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा और मोविल जीनवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने साल 2022-23 की एसई पद पर पदोन्नति को लेकर याचिका दायर की थी. जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल, 1997 से रोस्टर रजिस्टर रखना जरूरी है. इसके बावजूद भी डिस्कॉम बिना रोस्टर रजिस्टर रखे पदोन्नतियां कर रहा है. वहीं याचिका दायर करने के बाद याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने के लिए तीन आरोप पत्र दिए गए.

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इस पर जांच कर जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी. इस जांच रिपोर्ट पर डीपीसी की चेयरपर्सन और अनुशासनात्मक जांच प्राधिकारी, जो कि सीएमडी भी है, ने कोई आदेश पारित नहीं किया और डीपीसी आयोजित कर ली. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया की पूर्व में अदालत ने सीएमडी से शपथ पत्र पेश कर रोस्टर रजिस्टर संधारित करने की जानकारी मांगी थी, लेकिन रोस्टर रजिस्टर देने के बाद सारणीबद्ध डेटा ही दिया गया. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी को जांच करने के आदेश दिए हैं।

जमानत पर रिहा करने के आदेशः राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर भर्ती-2018 में ओएमआर शीट में छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाने से जुड़े मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन उप निदेशक संजय माथुर और परीक्षार्थी पूनम माथुर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि प्रकरण पर टिप्पणी किए बिना आरोपियों की जेल अवधि और पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के आधार पर आरोपियों को जमानत देना उचित है.

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जमानत याचिका में अधिवक्ता सुनील त्यागी व अन्य ने कहा कि पूनम माथुर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी नहीं थी. इसके अलावा यह भी साबित नहीं है कि उसने सह आरोपी संजय माथुर से मिलकर ओएमआर शीट में छेड़छाड़ कर अंक बढ़वाए हों. इसके अलावा वह गत 17 जनवरी से जेल में है और प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाए. वहीं, सह आरोपी संजय माथुर की ओर से कहा गया कि घटना के समय चयन बोर्ड का उपनिदेशक जरूर था, लेकिन उसने सह आरोपियों से मिलकर न तो ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की और ना ही अंक बढ़ाए. परीक्षा की ओएमआर शीट राभव लि. कंपनी के कर्मचारियों ने चैक की थी. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. वहीं, प्रकरण के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया पूनम के वास्तविक अंक 68 थे, जिसे बढ़ाकर 182 किया गया था. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

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