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हाईकोर्ट में दो मामलेः ACB करे सीएमडी के खिलाफ जांच, जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उसे चार्जशीट देने और उसके बाद जांच रिपोर्ट पर निर्णय नहीं करने के मामले में डिस्कॉम सीएमडी के खिलाफ एसीबी को तीन माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं, अदालत ने प्रमोशन के बिंदु पर मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश आरके मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा और मोविल जीनवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने साल 2022-23 की एसई पद पर पदोन्नति को लेकर याचिका दायर की थी. जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल, 1997 से रोस्टर रजिस्टर रखना जरूरी है. इसके बावजूद भी डिस्कॉम बिना रोस्टर रजिस्टर रखे पदोन्नतियां कर रहा है. वहीं याचिका दायर करने के बाद याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने के लिए तीन आरोप पत्र दिए गए. पढ़ेंः 30 दिन में पुत्रवधु को ससुर के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश इस पर जांच कर जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी. इस जांच रिपोर्ट पर डीपीसी की चेयरपर्सन और अनुशासनात्मक जांच प्राधिकारी, जो कि सीएमडी भी है, ने कोई आदेश पारित नहीं किया और डीपीसी आयोजित कर ली. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया की पूर्व में अदालत ने सीएमडी से शपथ पत्र पेश कर रोस्टर रजिस्टर संधारित करने की जानकारी मांगी थी, लेकिन रोस्टर रजिस्टर देने के बाद सारणीबद्ध डेटा ही दिया गया. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी को जांच करने के आदेश दिए हैं।