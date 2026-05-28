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महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं, सीलबंद पेश करें निजी पलों के फोटो और वीडियो- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि अब यौन अपराध मामलों में पीड़िता की अश्लील तस्वीरें-वीडियो केवल सीलबंद लिफाफे में ही दाखिल किए जाएंगे.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 7:32 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने कहा कि पीड़िता की निजी या अश्लील तस्वीरें और वीडियो खुले रूप में अदालत में दाखिल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे उनकी गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन होता है. वहीं, एक दूसरे केस में हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में सीईओ राजीव कुमार राणा को चार साल पहले मिली डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया है.

हाईकोर्ट ने अलवर जेल में बंद आरोपी नवीन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि अक्सर आरोपी या उसके वकील बचाव में जांच अधिकारी और अदालत के समक्ष दंपति के निजी क्षणों को दर्शाती तस्वीरें या वीडियो पेश कर देते हैं, ताकि सहमति साबित की जा सके, लेकिन ऐसी सामग्री का खुलेआम इस्तेमाल पीड़िता का अश्लील चित्रण करता है और उसकी गोपनीयता भंग करता है.

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सीलबंद लिफाफे में देने के निर्देश: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब धन खो जाता है तो कुछ नहीं खोता, लेकिन जब सम्मान खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है. अदालत ने कहा कि महिला की गोपनीयता उसकी ढाल है और सम्मान उसकी आत्मा है. इनमें से एक का भी भंग होना दूसरे को पूरी तरह नष्ट कर देता है. एक राष्ट्र की माप उसके जीडीपी या कानूनों से नहीं होती, बल्कि पुलिस स्टेशन, अदालत कक्ष और सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार से होती है. अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि आरोपी, वकील, पुलिस अधिकारी या कोई भी पक्षकार अब पीड़िता की निजी या अश्लील तस्वीरें-वीडियो खुले में याचिका, हलफनामे या चार्जशीट के साथ संलग्न नहीं कर सकेगा. ऐसी सभी सामग्री केवल सीलबंद लिफाफे में या पासकोड लॉक इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर में ही दाखिल की जाएगी.

न्यायालय ने रजिस्ट्री को यौन अपराधों से संबंधित सभी याचिकाओं की सख्त जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि पीड़िता का नाम, पता, फोटो या सोशल मीडिया विवरण कहीं भी उजागर न हो. इसके साथ ही रजिस्ट्रार न्यायिक को निर्देश दिया गया है कि इस मामले को प्रशासनिक रूप से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि पूरे राज्य के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किए जा सकें. रजिस्ट्रार जनरल को सभी न्यायिक अधिकारियों को यह आदेश भेजने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य विधि सचिव और अभियोजन विभाग के निदेशक को आदेश की प्रति भेजकर सभी थानों के एसएचओ को सूचित करने को कहा गया है कि पीड़िताओं की अश्लील सामग्री खुले में न लगाई जाए, बल्कि केवल सीलबंद लिफाफे में ही पेश की जाए.

अदालत ने नैतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दंपत्ति के निजी क्षणों को फोटो या वीडियो में रिकॉर्ड करना नैतिक रूप से उचित नहीं है, यदि कोई ऐसा करता है और उसे सार्वजनिक रूप से दूसरे पक्ष को बेनकाब करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्तमान मामले में भी पीड़िता की अश्लील तस्वीरें याचिका के साथ खुले में पेश की गई हैं. पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली ऐसी सामग्री उसकी गोपनीयता और सम्मान की अवहेलना करती है.

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घोटाले के आरोपी की डिफॉल्ट जमानत रद्द: वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में सीईओ राजीव कुमार राणा को चार साल पहले मिली डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को चार सप्ताह में सरेंडर करने को कहा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की जमानत रद्द करने के संबंध में दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने चार्जशीट को अधूरी मानकर गंभीर गलती की है. जांच केवल चार बिंदुओं पर लंबित थी, लेकिन इससे चार्जशीट अधूरी नहीं हो जाती है. इसके अलावा व्हाइट कॉलर अपराध की जांच में समय लगता है. निचली अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है. ऐसे में आरोपी को मिली डिफॉल्ट जमानत को रद्द किया जाता है.

याचिका में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विजय सिंह यादव ने कहा कि आरोपी को 13 अप्रैल, 2022 को गिरफतार किया गया था और 8 जुलाई 2022 को अदालत में चार्जशीट पेश कर दी गई थी. इसके बावजूद एडीजे क्रम 6, जयपुर महानगर द्वितीय अदालत ने 23 नवंबर 2022 को चार्जशीट अधूरी मानकर आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का लाभ दे दिया. निचली अदालत ने अपने आदेश में माना की 8 जुलाई को चार्जशीट दायर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे अधूरी मानी गई. इसके अलावा डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र चार्जशीट पेश होने के बाद दायर किया गया. ऐसे में आरोपी को मिली जमानत रद्द की जाए.

इसका विरोध करते हुए आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे नंवबर, 2022 में जमानत दी गई. ऐसे में चार साल बाद जमानत रद्द करने की याचिका दायर करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. उसके खिलाफ जांच लंबित है तो डिफॉल्ट जमानत दी जा सकती है. अन्य समान मामलों में सुप्रीम कोर्ट गत 10 अप्रैल को उसे जमानत दे चुका है. वह करीब साढ़े तीन साल से जेल में रहा और 93 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को मिली डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया है.

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