एसआइ भर्ती 2021 की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल, आयोग अध्यक्ष और सदस्य भी कटघरे में
राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 परीक्षा को पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया है.
Published : April 5, 2026 at 10:15 PM IST
जयपुर: एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने बारीकी से न केवल समझा, बल्कि उन्हें सार्वजनिक भी किया. हाईकोर्ट ने पेपर लीक होने व उसे वायरल होने से रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट तक बंद नहीं किया गया और न ही फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने पर ध्यान दिया गया. प्रवेश पत्र पर धुंधला फोटो होने से डमी अभ्यर्थियों को पहचान पाना मुश्किल था, वहीं परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन सिस्टम भी नहीं था.
एसआई भर्ती-2021 को लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को फैसला सुनाया, जो करीब आधी रात को सार्वजनिक किया गया. फैसले के अनुसार एसओजी जांच में यह पहले ही सामने आ चुका था कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका की सक्रिय भूमिका सामने आने के साथ ही इस मामले में 138 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 133 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है, जबकि 85 आरोपी फरार हैं. गिरफ्तार होने वालों में 51 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर भी हैं.
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कोर्ट ने फैसले में कहा कि जगदीश बिश्नोई गैंग ने ब्लूटूथ के जरिए भी पेपर लीक करने और उन्हें हल करने का काम किया. इसके अलावा कुछ डमी कैंडिडेट भी थे. बीकानेर में ‘मैट्रिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट’ से जुड़े राजाराम ने प्रश्न पत्रों की फोटो ‘कालेर गैंग’ तक और जयपुर के हसनपुरा स्थित शांतिनगर के ‘रवींद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल’ से पेपर जगदीश गैंग तक पहुंचाया. इसके बाद पेपर सोशल मीडिया और हैंडलर्स के जरिए पूरे प्रदेश में पहुंच गया.
सुप्रीम कोर्ट वंशिका के मामले में यह कह चुका है कि सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद किसी पोस्ट, मैसेज या दस्तावेज के बारे में पता लगा पाना मुश्किल है. कोर्ट ने कहा कि कुछ दागी उम्मीदवार पकड़े जाने का मतलब यह नहीं कि इनकी संख्या अधिक नहीं हो सकती, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लाभ मिलने के बावजूद पहचान नहीं हो पाई. ‘दागी’ उम्मीदवारों का अलग करना संभव ही नहीं है. परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचने के कारण इसे रद्द करना कानूनन आवश्यक है.
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कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी के चेयरमैन की भूमिका इस बात से संदिग्ध है, उसने उस सदस्य को इंटरव्यू में शामिल होने दिया जो पहले पेपर लीक मामले में शामिल रहा. पूरी परीक्षा को मजाक बना दिए जाने के सदस्यों के आचरण के कारण आरपीएससी पर आमजन का भरोसा ही हिल गया है. इसके लिए सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं. राज्य सरकार और राज्यपाल को इन्हें हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि लोक सेवा आयोग सदस्यों के चयन के लिए विधायिका को गाइडलाइन तय करनी चाहिए. अभी सत्ता में बैठे लोग सदस्यों का चयन बिना जांच-परख मनमर्जी से करते हैं. देखने में आया है कि पेपर लीक की घटनाएं अक्सर भीतर से ही शुरू होती हैं, जिनमें आयोग अधिकारी भी शामिल होते हैं. विधायिका को ऐसी घटनाओं पर कदम उठाना चाहिए, जो युवाओं का मनोबल गिराने के साथ ही कार्यपालिका को भी प्रभावित करें. विधायिका अब लोक सेवा आयोग सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में सुधार और संशोधन करे, ताकि ऐसे लोग आएं जिन पर संदेह न किया जा सके.
कोर्ट ने कहा कि एसओजी को पता लगाना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता. आरपीएससी के कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं. आरपीएससी की कार्यशैली सेवा संबंधी मामला होने के कारण ऐसे मामले में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती. कोर्ट ने यह कहते हुए स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने उम्मीदवारों को आयु में छूट एकलपीठ के आदेश को भी बरकरार रखा.
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