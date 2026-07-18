हाईकोर्ट ने निकाली आशुलिपिक के 163 पद पर सीधी भर्ती, 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन
परीक्षा शुल्क 11 अगस्त शाम पांच बजे तक जमा होगा. संपूर्ण भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा ही की जाएगी.
Published : July 18, 2026 at 5:06 PM IST
जोधपुरः राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों के लिए 163 आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय और तृतीय पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके लिए आवेदन राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 22 जुलाई से शुरू होंगे और 10 अगस्त शाम पांच बजे तक भरे जा सकेंगे. परीक्षा शुल्क 11 अगस्त शाम पांच बजे तक जमा होगा. संपूर्ण भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा ही की जाएगी.
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ( परीक्षा) की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों में घोषित आरक्षण दिया जाएगा. आवेदकों को गति एवं दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा. आवेदकों का 12 वीं पास होने के साथ-साथ हिंदी लिखने का ज्ञान और कंप्यूटर में डिप्लोमा आवश्यक है. आरएससीआईटी का कंप्यूटर डिप्लोमा भी मान्य होगा. परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होने की संभावना है. सामान्य और क्रीमियर ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को 750 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा. ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आवेदकों को 600 और दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी को 450 रुपए परीक्षा शुल्क देय होगा.
पढ़ेंः प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 का प्रोविजनल रिजल्ट जारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पदों के लगभग दोगुने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट
बिना अंकों का होगा साक्षात्कारः विज्ञप्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा. साक्षात्कार के लिए कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा. साक्षात्कार के कोई अंक नहीं हैं. साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो, जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो. अभ्यर्थियों का अंतिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम 22 के अन्तर्गत आयोजित साक्षात्कार के अध्यधीन होगा.
परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रमः स्टेनोग्राफर ग्रेड-III/स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में दो वैकल्पिक समूहों 'ए' और 'बी' में दिए गए विषय शामिल होंगे. एक उम्मीदवार को आवेदन किए गए पद के विषय समूह को पास करना अनिवार्य है. इसके साथ ग्रुप सी (कंप्यूटर टेस्ट) को अनिवार्य रूप से पास करना होगा. अंग्रेजी और हिंदी आशुलिपिक के लिए डिक्टेशन राइटिंग होगी, जिसकी अवधि छह मिनट होगी. इसमें अंग्रेजी के 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के 70 शब्द लिखने होंगे. इसके अलावा कंप्यूटर पर अंग्रेजी / हिंदी में डिक्टेट किए गए गद्यांश का प्रतिलेखन और टाइपिंग करना होगा, इसके लिए 50 मिनट समय मिलेगा. दोनों टेस्ट 100 अंकों के होंगे.