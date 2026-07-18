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हाईकोर्ट ने निकाली आशुलिपिक के 163 पद पर सीधी भर्ती, 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

राजस्थान हाई कोर्ट. ( ETV Bharat jodhpur )

जोधपुरः राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों के लिए 163 आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय और तृतीय पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके लिए आवेदन राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 22 जुलाई से शुरू होंगे और 10 अगस्त शाम पांच बजे तक भरे जा सकेंगे. परीक्षा शुल्क 11 अगस्त शाम पांच बजे तक जमा होगा. संपूर्ण भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा ही की जाएगी. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ( परीक्षा) की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों में घोषित आरक्षण दिया जाएगा. आवेदकों को गति एवं दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा. आवेदकों का 12 वीं पास होने के साथ-साथ हिंदी लिखने का ज्ञान और कंप्यूटर में डिप्लोमा आवश्यक है. आरएससीआईटी का कंप्यूटर डिप्लोमा भी मान्य होगा. परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होने की संभावना है. सामान्य और क्रीमियर ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को 750 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा. ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आवेदकों को 600 और दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी को 450 रुपए परीक्षा शुल्क देय होगा. पढ़ेंः प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 का प्रोविजनल रिजल्ट जारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पदों के लगभग दोगुने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट