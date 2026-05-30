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रिश्वत राशि की डिमांड साबित नहीं, 18 साल पुराने प्रकरण में पुलिसकर्मी बरी

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 18 साल पुराने मामले में रिश्वत राशि की डिमांड साबित नहीं होने और अभियोजन स्वीकृति नहीं होने के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मी को दोषमुक्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अजमेर सेशन कोर्ट की ओर से 8 अगस्त 2025 को सुनाई दो साल की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माना आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश ओम प्रकाश की आपराधिक अपील को मंजूर करते हुए दिए.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब तक अभियुक्त के खिलाफ रिश्वत की मांग व स्वीकृति का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है तो केवल बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं मान सकते. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया है. राशि की बरामदगी संदेहपूर्ण है, क्योंकि आरोपी के पास परिवादी का कोई काम बाकी नहीं था. वहीं, आरोपी पुलिसकर्मी का नियोजक एसपी टोंक था, लेकिन उसने अभियोजन स्वीकृति ही नहीं दी थी. ऐसे में बिना अभियोजन स्वीकृति याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता.