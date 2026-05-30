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रिश्वत राशि की डिमांड साबित नहीं, 18 साल पुराने प्रकरण में पुलिसकर्मी बरी

जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश ओम प्रकाश की आपराधिक अपील को मंजूर करते हुए दिए

HIGH COURT ACQUITTED POLICEMAN, 18 YEAR OLD BRIBERY CASE
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 8:54 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 18 साल पुराने मामले में रिश्वत राशि की डिमांड साबित नहीं होने और अभियोजन स्वीकृति नहीं होने के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मी को दोषमुक्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अजमेर सेशन कोर्ट की ओर से 8 अगस्त 2025 को सुनाई दो साल की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माना आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश ओम प्रकाश की आपराधिक अपील को मंजूर करते हुए दिए.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब तक अभियुक्त के खिलाफ रिश्वत की मांग व स्वीकृति का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है तो केवल बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं मान सकते. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया है. राशि की बरामदगी संदेहपूर्ण है, क्योंकि आरोपी के पास परिवादी का कोई काम बाकी नहीं था. वहीं, आरोपी पुलिसकर्मी का नियोजक एसपी टोंक था, लेकिन उसने अभियोजन स्वीकृति ही नहीं दी थी. ऐसे में बिना अभियोजन स्वीकृति याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता.

पढ़ेंः हाईकोर्ट में दो मामलेः रिश्वत प्रकरण में डॉ मनीष व सहयोगी को मिली जमानत, पद रिक्त रखने के आदेश

मामले से जुडे़ अधिवक्ता राजेश गोस्वामी ने बताया कि परिवादी प्रभु लाल ने 28 जुलाई 2008 को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि पारिवारिक झगडे़ के मामले में उसका पक्ष लेने के लिए आरोपी पुलिसकर्मी ने उनसे 5000 रुपए रिश्वत मांगी है. उसने 4000 रुपए पर सहमति बनने पर दो हजार रुपए दे दिए हैं और बाकी दो हजार रुपए और देने हैं, लेकिन वह आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई चाहता है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक अगस्त 2008 को ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी के घर पर उसके पेंट से 1800 रुपए बरामद किए, लेकिन एसीबी रिश्वत की डिमांड व स्वीकृति साबित नहीं कर पाई.

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