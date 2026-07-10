संजीवनी सोसायटी घोटाले में 2 आरोपियों को जमानत, मां की हत्या की आरोपी बेटी को जमानत से इनकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले से जुड़े मामले में दो आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
Published : July 10, 2026 at 8:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले से जुड़े मामले में विभिन्न थानों में दर्ज नौ प्रकरणों में दो आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने यह आदेश आरोपी शैतान सिंह व देवी सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता उमंग जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते लंबे समय में मुकदमों की सुनवाई झेल रहे हैं. उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है. याचिकाकर्ताओं को पहले एसओजी की ओर से साल 2019 में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी. इसके अलावा एक अन्य मामले में हाईकोर्ट भी उन्हें जमानत दे चुका है. उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश एफआईआर में अधिकतम सात साल तक की सजा है और वे करीब चार से छह साल की न्यायिक अभिरक्षा भुगत चुके हैं. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
इसका विरोध करते हुए लोक अभियोजक की ओर से कहा गया कि देवी सिंह के खिलाफ 21 मामले और शैतान सिंह के खिलाफ 20 मामले दर्ज हैं. प्रकरण निवेशकों की ओर से संजीवनी सोसायटी में जमा धन को परिपक्व होने पर वापस नहीं लौटाने से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को धोखा दिया है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
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मां की हत्या की आरोपी बेटी को नहीं मिली जमानत: शहर की निचली अदालत ने प्रताप नगर में इलाके में प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी के लिए मां नीरज शर्मा की हत्या करवाने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल आरोपी बेटी आयुषी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि आरोपी पर हत्या का गंभीर आरोप है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. आयुषी ने कोर्ट में अर्जी दायर कर उसे जमानत देने का आग्रह किया था.
इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपी मोहन स्वरूप को कोर्ट ने 21 जुलाई तक जेल भेजा है, जबकि आरोपी मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा व रोहित जाटव 13 तक पुलिस रिमांड पर हैं. मृतका नीरज शर्मा के भाई बयाना निवासी राजेश कुमार ने 4 जुलाई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के पिता विजय कुमार शर्मा की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर कोर्ट में अनुकंपा नौकरी लेने के लिए मां नीरज शर्मा व बेटी के बीच में विवाद शुरू हो गया था. इसी के चलते बेटी ने अपनी मां की हत्या करवा दी.
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