हाईकोर्ट में दो मामलेः सरकारी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत का रोडमैप करें, आरपीएससी सचिव तलब
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की इमारतों और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 से जुड़े मामले में सुनवाई की.
Published : December 2, 2025 at 8:35 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत को लेकर राज्य सरकार की ओर से कई बार समय लेने के बाद भी रोडमैप पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि कई बार मौके देने के बाद भी आदेश की पालना नहीं की गई. ऐसे में महाधिवक्ता को दो दिन का समय और दिया जाता है, यदि इस दौरान भी पूर्ण रोडमैप पेश नहीं किया गया तो शिक्षा सचिव व्यक्तिगत या वीसी के जरिए 5 दिसंबर को अदालत में पेश हों. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अदालत में पेश हुए. उनकी ओर से रोडमैप पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा गया. इस पर अदालत ने कहा कि कई बार अवसर दिए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से अभी तक रोडमैप पेश नहीं किया गया है. ऐसे में आगामी सुनवाई तक रोडमैप पेश नहीं करने की सूरत में शिक्षा सचिव पेश होकर अपना जवाब दें.
अदालत ने 6 नवंबर को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार साल 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों को लेकर कल की प्लानिंग भी नहीं है. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में करीब 86 हजार स्कूली कमरे क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन राज्य सरकार ने यह नहीं बताया था कि इन सभी कमरों को ठीक कैसे किया जा सकता है?. इसके अलावा निर्माणाधीन इमारत और मरम्मत का बजट भी अलग-अलग नहीं बताया था.
भर्ती का सिलेबस कब जारी कियाः राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं करने से जुडे़ मामले में 3 दिसंबर को आरपीएससी के सचिव को तलब किया है. अदालत ने आयोग सचिव से यह बताने को कहा है कि भर्ती का अपडेटेड सिलेबस कब जारी किया गया?. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने दिसंबर, 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जिसका गत मार्च माह में सिलेबस जारी किया गया. बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर न्यूनतम चालीस फीसदी अंक का प्रावधान कर दिया और दिसंबर माह वाली भर्ती को रद्द कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने गत 18 सितंबर को नई भर्ती निकाल कर यथा-समय सिलेबस जारी करने की बात कही.
इसके बावजूद आयोग ने अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया, जबकि 7 दिसंबर से भर्ती परीक्षा आरंभ हो रही है. ऐसे में अभ्यर्थी इतने कम दिनों में परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे?. याचिका में कहा गया कि आयोग ने पूर्व की कई भर्तियों में भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय बढ़ाया है. ऐसे में इस भर्ती की परीक्षा को स्थगित किया जाए और सिलेबस भी जारी किया जाए. इसका जवाब देते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि दिसंबर, 2024 की भर्ती के बाद सिलेबस जारी किया गया था. नई भर्ती में उसी सिलेबस को रखा गया है. ऐसे में नई भर्ती निकालने के बाद पुराने सिलेबस को अपलोड किया गया है. अभ्यर्थियों को किसी तरह का भ्रम ना हो, इसलिए उसे जारी करने की तारीख पुरानी वाली ही है, लेकिन उसे अपलोड नए भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद किया गया है. इस पर अदालत ने आयोग सचिव को पेश होकर इस संबंध में जानकारी देने को कहा है.