हाईकोर्ट में दो मामलेः सरकारी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत का रोडमैप करें, आरपीएससी सचिव तलब

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत को लेकर राज्य सरकार की ओर से कई बार समय लेने के बाद भी रोडमैप पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि कई बार मौके देने के बाद भी आदेश की पालना नहीं की गई. ऐसे में महाधिवक्ता को दो दिन का समय और दिया जाता है, यदि इस दौरान भी पूर्ण रोडमैप पेश नहीं किया गया तो शिक्षा सचिव व्यक्तिगत या वीसी के जरिए 5 दिसंबर को अदालत में पेश हों. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अदालत में पेश हुए. उनकी ओर से रोडमैप पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा गया. इस पर अदालत ने कहा कि कई बार अवसर दिए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से अभी तक रोडमैप पेश नहीं किया गया है. ऐसे में आगामी सुनवाई तक रोडमैप पेश नहीं करने की सूरत में शिक्षा सचिव पेश होकर अपना जवाब दें. पढ़ेंः अदालती आदेशों की अवहेलना पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, शिक्षा अधिकारियों को नोटिस और बैंक की अपील खारिज अदालत ने 6 नवंबर को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार साल 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों को लेकर कल की प्लानिंग भी नहीं है. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में करीब 86 हजार स्कूली कमरे क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन राज्य सरकार ने यह नहीं बताया था कि इन सभी कमरों को ठीक कैसे किया जा सकता है?. इसके अलावा निर्माणाधीन इमारत और मरम्मत का बजट भी अलग-अलग नहीं बताया था.