हाईकोर्ट ने कहा-डीजी जेल और पैरोल समिति के सदस्यों के खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्रवाई करें?, एसीएस गृह भी आकर दें जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थायी पैरोल का लाभ नहीं देने व एकल पट्टा प्रकरण से जुड़े मामले में सुनवाई की.
Published : August 14, 2026 at 9:50 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद कैदी को स्थायी पैरोल का लाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने डीजी जेल और राज्य स्तरीय पैरोल सलाहकार समिति के सदस्यों को 18 अगस्त को पेश होकर बताने को कहा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए. वहीं, अदालत ने एसीएस गृह को हाजिर होकर बताने को कहा है कि राज्य सरकार के 1 मई 2024 का आदेश किस तरह विधि सम्मत है.
अदालत ने एसीएस गृह से यह भी पूछा है कि याचिकाकर्ता को गत 22 जुलाई से 4 अगस्त को एएजी के मौखिक निर्देश देने तक स्थायी पैरोल पर रिहा क्यों नहीं किया है?. अदालत ने कहा है कि क्यों न इसके लिए जिम्मेदार अफसरों पर हर्जाना लगाकर उसे याचिकाकर्ता को दिलाया जाए. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य स्तरीय पैरोल समिति ने मामले पर इस तरह पुन: विचार किया, जैसे वह कोर्ट के निर्देशों के ऊपर हो सकती है, जबकि अदालत ने प्रकरण पर पुन: विचार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा था. यह प्रथम दृष्ट्या अवमानना प्रकट करता है.
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याचिका में अधिवक्ता बीआर चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने गत 3 जुलाई को पैरोल सलाहकार समिति की कार्रवाई को निरस्त कर जिला मजिस्ट्रेट को जमानत लेकर याचिकाकर्ता को स्थायी पैरोल पर रिहा करने को कहा था. इस आदेश के तहत झुंझुनूं जिला मजिस्ट्रेट ने 22 जुलाई को दौसा जेल अधीक्षक को मामला भेजकर याचिकाकर्ता को रिहा करने को कहा था. इसके बावजूद जेल अधीक्षक ने सरकार के 1 मई, 2024 के आदेश का हवाला देते हुए प्रकरण पुन: तैयार कर डीजी जेल के पास भेज दिया.
वहीं, राज्य स्तरीय पैरोल कमेटी ने 16 जुलाई को बैठक कर प्रकरण पर विचार किया और स्थायी पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश की. याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से रिहा करने को कहा था, लेकिन उसे कोर्ट के दखल के बाद 4 अगस्त को रिहा किया गया. वहीं, एएजी की ओर से कहा गया कि समस्या गृह विभाग के 1 मई के आदेश के कारण पैदा हुई, लेकिन भविष्य में कोर्ट के निर्देशों की तुरंत पालना की जाएगी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एसीएस, डीजे जेल और समिति सदस्यों को तलब किया है.
एएसजी की पैरवी पर आपत्तिः पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व तत्कालीन एसीएस जीएस संधू सहित अन्य पूर्व अफसरों से जुडे़ प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से एएसजी एसवी राजू के पैरवी करने पर बचाव पक्ष ने आपत्ति की. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 2 सितंबर तक टाल दी है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पीपी, एएजी या स्पेशल पीपी पैरवी कर सकते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार के एएसजी एसवी राजू पक्ष रख रहे हैं. एएसजी राजू का स्पेशल पीपी के तौर पर पैरवी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए वे राज्य सरकार की ओर से पैरवी नहीं कर सकते.
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इस पर एजी राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि वे इस संबंध में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश लेकर स्पष्टीकरण दे देंगे. वहीं, एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि मामले की बहस अंतिम चरण में है और पूरी होने वाली है, इसलिए बचाव पक्ष एएसजी के पैरवी करने पर आपत्ति नहीं जता सकते. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर सुनवाई 2 सितंबर तक टालते हुए राज्य सरकार को नोटिफिकेशन पेश करने के लिए कहा. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने यह निर्देश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व तत्कालीन एसीएस जीएस संधू सहित अन्य की रिवीजनओं पर दिए.
इस दौरान बचाव पक्ष की ओर कहा गया कि राज्य सरकार ने एक बार मामले में दी गई अभियोजन को वापस ले लिया है तो बाद में वह आगे केस को नहीं चला सकती. राज्य सरकार को ना तो राजस्व की हानि हुई है और ना ही कोई लेन-देन हुआ है. अभियोजन मंजूरी वापस लेने के मुद्दे पर बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है और आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार करेगी.
अध्यापक को नहीं कर सकते दंडितः राजस्थान हाईकोर्ट ने विभागीय मापदंड से कम परीक्षा परिणाम देने पर वरिष्ठ अध्यापक के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभ देने के लिए कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश करौली जिले के जटवाडी उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक महेश शर्मा की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि केवल कम परीक्षा परिणाम के आधार पर शिक्षक को दंडित नहीं किया जा सकता.
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याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता साल 2018 से साल 2020 तक करौली जिले में लखरूकी के स्कूल में अंग्रेजी विषय का वरिष्ठ अध्यापक था. इस साल 10 वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का परीक्षा परिणाम विभागीय मापदंड से कम आया. इस पर माध्यमिक शिक्षा संयुक्त निदेशक ने उसे चार्जशीट दी और जुलाई 2021 में उसे परिनिंदा का दंड दिया. इसके खिलाफ पेश अपील पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी दंड को बरकरार रखा. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि पूर्व के सालों में उसके स्कूल का परिणाम सदैव उत्कृष्ट रहा है. केवल एक साल कम परीक्षा परिणाम आने पर उसे दंडित नहीं कर सकते. वहीं, उस साल कोविड के चलते लॉक डाउन भी लग गया था. हर छात्र का पढ़ने का स्तर एक जैसा नहीं होता है, उसे कम परिणाम के लिए दोषी करार देकर दंडित करना गलत है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के दंडादेश को रद्द कर दिया है.