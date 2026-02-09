ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट: बुजुर्गों की देखभाल संवैधानिक जिम्मेदारी, वृद्धाश्रमों के निरीक्षण का आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों भगवान के समान हैं, लेकिन संयुक्त परिवारों के टूटने और शहरीकरण ने उन्हें असहाय बना दिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 3:14 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को भगवान के समान माना जाता है, लेकिन संयुक्त परिवारों के विघटन, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण आज वे असहाय और उपेक्षित हो गए हैं. अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश में चल रहे सभी वृद्धाश्रमों का निरीक्षण करे और 15 फरवरी तक अदालत में विस्तृत रिपोर्ट पेश करे. रिपोर्ट में यह देखा जाए कि क्या इन वृद्धाश्रमों की इमारतें राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं, वहां रहने वाले वास्तव में वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या सरकार इनको कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है.

वृद्धाश्रमों के निरीक्षण करने का आदेश: जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश लोक उत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वृद्धाश्रम सिर्फ कागजी नहीं हो सकते. यहां रहने वाले बुजुर्गों को पूर्ण सम्मान, उचित चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा और मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल केवल परिवार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है.

तेजी से बढ़ रहे हैं बुजुर्ग: अदालत ने आगे कहा कि देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है. महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक है. करीब 30 प्रतिशत बुजुर्ग महिलाएं और 28 प्रतिशत बुजुर्ग पुरुष गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं. इस आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है, जहां सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं. अदालत ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2022 में देश में 10.5 प्रतिशत सीनियर सिटीजन थे, जो 2050 तक बढ़कर लगभग 20.8 प्रतिशत हो जाएंगे. साथ ही, वर्ष 2046 तक देश की बुजुर्ग आबादी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी. ऐसे में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा और संबल की मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने बताया कि जयपुर में 4 सहित प्रदेश में कुल 31 वृद्धाश्रम संचालित हैं. याचिकाकर्ता के वकील नितिन सोनी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार कई पुनर्वास केंद्रों को वृद्धाश्रम बता रही है, जबकि वास्तव में इतने वृद्धाश्रम नहीं चल रहे हैं. इस पर अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी है. यह जनहित याचिका वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दायर की गई है. पहले अदालत ने दिशा-निर्देश जारी कर मामले का निस्तारण किया था, लेकिन पालना न होने पर अवमानना याचिका को पुनः जनहित याचिका के रूप में सुनने का फैसला किया गया.

RAJASTHAN HIGH COURT
ELDERLY NEGLECT
LEGAL SERVICES AUTHORITY
बुजुर्गों के मामले पर सुनवाई
OLD AGE HOMES

