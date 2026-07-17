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हाईकोर्ट के फैसले: एक समय दो जगह सिपाही की मौजूदगी दिखाने पर उठाए सवाल, रोड और रिहायशी कॉलोनी प्रकरणों में यह बोली डबल बेंच

हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. एक केस में सड़क चौड़ी करने पर दखल से मना कर दिया. कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां रोकी.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 9:07 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नशीली दवाओं का अवैध स्टॉक रखने के मामले में दोषी ठहराए व्यक्ति की सजा स्थगित करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए. अदालत ने कहा, जिस कांस्टेबल की सूचना पर कार्रवाई करना बताया है, वह मौके पर मौजूद था और उसी कांस्टेबल को उसी समय दूसरी जगह कार्रवाई में भी उपस्थित होना बताया गया. ऐसे में एक समय में एक पुलिसकर्मी दो अलग-अलग जगह कैसे मौजूद रह सकता है? इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को कहा कि वह दोनों मामलों में कांस्टेबल गिरधारी लाल से जुड़े संपूर्ण रिकॉर्ड की तीन माह में गहराई से जांच करें ताकि साफ हो कि मामले में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं. इस बीच, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जयपुर में न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी रोड में 80 फीट चौड़ी रोड के निर्माण मामले में एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार कर दिया. बेंच ने एक अन्य मामले में जयपुर में 200 फीट बाईपास के पास गणेश वाटिका कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां रूकवाने का जेडीए को निर्देश दिया.

दोषी की सजा पर स्टे: जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने नशीली दवाओं का अवैध स्टॉक रखने के मामले में दोषी कमल रायचंदानी के सजा स्थगन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए. अदालत ने आदेश में कहा, एक व्यक्ति भौतिक रूप से दो जगहों पर एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता. यह विरोधाभास पूरी जांच की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है. एनडीपीएस एक्ट में बेहद कठोर सजा का प्रावधान है, इसलिए इसके तहत होने वाली जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और संदेह से परे होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि इस मामले में जब्ती की कार्रवाई 6.40 बजे की और वहां से आठ किमी दूर दूसरे मामले में जब्ती की कार्रवाई 7.10 बजे की गई. इस दौरान कांस्टेबल गिरधारी लाल की उपस्थिति दोनों जगह बताई गई है.

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जब्ती का समय विरोधाभासी: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शांतनु बंसल ने बताया कि कांस्टेबल गिरधारी लाल की सूचना पर 31 जनवरी, 2022 को याचिकाकर्ता के मुरलीपुरा स्थित मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाओं का अवैध स्टॉक बरामद किया गया. पुलिस की पूरी कहानी संदेहजनक है. गिरधारी लाल ने उसी दिन अन्य मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी ऐसी ही सूचना दी थी. रिकॉर्ड के अनुसार एक दुकान पर वह छह बजे से 6.30 बजे तक मौजूद था. वहां से करीब आठ किमी दूर दूसरी दुकान पर वह 4.50 बजे ही पहुंच चुका था. इसके अलावा दोनों जगह जब्ती का समय भी 6.40 बजे और 7.10 बजे दिखाया गया, जो अपने आप में विरोधाभासी है. इसके अलावा मामले में कानूनी प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया. मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने उसे दस साल की सजा सुनाई है. ऐसे में अपील के निस्तारण तक सजा को स्थगित किया जाए.

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रोड चौड़ी करने पर दखल से इनकार: इधर, हाईकोर्ट ने जयपुर में न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी रोड में 80 फीट चौड़ी रोड के निर्माण मामले में एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार कर दिया. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने यह आदेश जायना देवी व अन्य की अपीलों पर दिया. खंडपीठ ने कहा, अपीलार्थियों ने एकलपीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती दी, जबकि याचिकाएं अभी एकलपीठ के पास लंबित हैं. एकलपीठ ने व्यापक जनहित में ही जेडीए को रोड से अतिक्रमण हटाने को कहा था. वहीं पाया था कि अपीलार्थियों के पास जेडीए या अन्य वैधानिक प्राधिकरण की जारी कोई लीज डीड नहीं है, इसलिए एकलपीठ के आदेश में कोई भी दखल देने की जरूरत नहीं है.

लगभग अंतिम फैसला बताया: अपीलार्थियों का कहना था कि सड़क अलाइनमेंट को लेकर विवाद अभी एकलपीठ में विचाराधीन है, लेकिन एकलपीठ ने जेडीए को 80 फीट चौड़ी सड़क बनाने और रास्ते के अवरोध हटाने की मंजूरी देकर लगभग अंतिम फैसला कर दिया है. इससे याचिकाओं में अंतिम निर्णय का महत्व खत्म हो जाता है. इसके जवाब में जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि यह जेडीए की अवाप्तशुदा जमीन है. अपीलार्थी के पास संबंधित जमीन को लेकर कोई लीज-डीड नहीं है. इन्होंने कभी भी जोनल डवलपमेंट प्लान को चुनौती नहीं दी. अंतरिम आदेश की पालना में अब तक 34 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. शेष अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है. इस पर खंडपीठ ने अपीलें खारिज कर दी.

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रिहायशी कॉलोनी में कर्मिशियल एक्टीविटी रोकने के निर्देश: इस बीच, हाईकोर्ट की जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व संदीप तनेजा की खंडपीठ अन्य मामले में जयपुर के करणी विहार पुलिस थाने के सामने 200 फीट बाईपास के पास गणेश वाटिका कॉलोनी में बिना मंजूरी चल रही सभी फैक्ट्रियों, व्यावसायिक गतिविधियों व गोदामों को सील करने का जेडीए को निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि कार्रवाई से पूर्व जेडीए संचालकों को 7 दिन का नोटिस भी दें. खंडपीठ ने कहा कि कॉलोनी में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां, केमिकल फैक्ट्री का संचालन, न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि निवासियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है. खंडपीठ ने यह आदेश नवीन शर्मा की याचिका पर दिए.

29 जुलाई तक मांगी विस्तृत रिपोर्ट: याचिका में अधिवक्ता चिरायु शर्मा ने बताया कि गणेश वाटिका आवासीय कॉलोनी है. जेडीए ने इसे साल 2017 में नियमित किया. रिहायशी कॉलोनी में बिना वैध मंजूरी के गोदाम, फैक्ट्रियां तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं. कॉलोनी में भारी वाहनों की आवाजाही से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है.केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले हानिकारक धुएं से भी वातावरण प्रभावित हो रहा है. इसकी शिकायत जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी को भी दी थी, लेकिन जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस दौरान जेडीए के स्थानीय जोन के प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. उसमें कॉलोनी में गोदामों व फैक्ट्रियों के संचालन की बात कही. इस पर खंडपीठ ने जेडीए को गोदाम व फैक्ट्रियों को सील करने का निर्देश देते हुए 29 जुलाई को विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

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