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राजस्थान हाईकोर्ट: शादी से राज्य बदलने पर EWS लाभ से वंचित नहीं कर सकते, SI भर्ती पर RSPC से मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट तीन अहम मामले में फैसले दिए. हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़े मामले में एक फैसले में कहा है कि दूसरे राज्य से राजस्थान में विवाह के आधार पर केवल लोकेशन बदलने पर प्रार्थिया को ईडब्ल्यूएस केटेगरी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. वहीं, राज्य सरकार को कहा है कि वह प्रार्थिया को 20 दिन में पद पर नियुक्ति दे. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश करुणा सारस्वत की याचिका पर दिए. वहीं, रद्द एसआई भर्ती मामले में आवेदन कर परीक्षा न देने वालों को सितंबर परीक्षा में शामिल करने पर 20 मई तक जवाब तलब किया और बी 2 बाईपास पर स्थित 42 बीघा भूमि से जुड़े मामले में गत 21 अप्रैल को एकलपीठ के आदेश पर लगाई अपनी रोक को हटा दिया है.

हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़े मामले में अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि प्रार्थिया का विवाह राजस्थान निवासी से हुआ था. उसने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में भाग लिया और ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र हरियाणा राज्य का पेश किया, लेकिन भर्ती एजेंसी ने हरियाणा राज्य के ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र को मानने से मना कर दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि अदालत ने मनीषा देवी के मामले में गत एक अप्रैल को ही इस संबंध में उचित आदेश दिया है. इसमें स्पष्ट किया है कि केवल शादी के आधार पर प्रदेश बदलने पर ईडब्ल्यूएस का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता. इस आदेश को राज्य सरकार ने विशेष अपील याचिका के जरिए खंडपीठ में भी चुनौती दी थी, लेकिन उसकी अपील खारिज हो चुकी है. ऐसे में प्रार्थिया को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ देते हुए नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दिलाई जाए.

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एसआई भर्ती मामले में सुनवाई: राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक के कारण रद्द की गई एसआई भर्ती 2021 में आवेदन कर परीक्षा नहीं देने वालों को आगामी सितंबर माह में होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं करने पर राज्य सरकार और आरपीएससी से 20 मई तक जवाब मांगा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मधुसूदन शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने भर्ती की दोनों ही परीक्षाएं नहीं दी. वहीं, उन्हें एसआई 2021 की दोबारा होने वाली परीक्षा में यह कहते हुए शामिल नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा नहीं दी थी. इसमें पूर्व में दोनों परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा रहा है. याचिका में कहा गया कि जब पूरी भर्ती परीक्षा ही रद्द हो चुकी है तो अब आगामी परीक्षा में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी शामिल करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भाग लिया था, उन्हें ही वापस होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करें. पूर्व में जब ईओ-आरओ भर्ती की परीक्षा रद्द हुई थी, तब उसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, इसलिए सितंबर 2021 में होने वाली एसआई 2021 की पुन: परीक्षा में उन्हें भी शामिल किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा में बडे पैमाने पर पेपर लीक होने के चलते हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के दखल पर राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुन: परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है.