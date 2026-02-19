ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने अदालत को बताया कि मामले में राज्य सरकार की ओर से पूर्व में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी पालना नहीं की गई है. अदालत ने सीकर जिले के लिए साल 2016 में पेश इस जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया था. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 11 मार्च, 2015 को दिशा-निर्देश जारी किए थे.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के सभी 44 जिलों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगते हुए जिलों की विभिन्न टाउनशिप से कचरा हटाने के लिए नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी भी पेश करने को कहा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश केसर महावीर सेवा ट्रस्ट व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

इसके तहत कचरा निस्तारण के प्रावधान किए गए थे, लेकिन अब तक इन दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना नहीं की जा रही है. इस पर अदालत ने राज्य सरकार से हर जिले में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ ही टाउनशिप से कचरा हटाने के लिए नियुक्ति कर्मचारियों की जानकारी देने को कहा है. जनहित याचिका में कहा गया था कि सीकर में व्यावसायिक इमारतों और आवासीय इलाकों में रहने वाले लोग जगह-जगह कचरा फेंक देते हैं. वहीं, ठोस कचरा प्रबंधन को लागू नहीं करने से बारिश में शहर के हालात विकट हो जाते हैं. पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे प्रदेश स्तर का मामला मानते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था.

प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिसः राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सालों से संविदा पर काम कर रहे अभ्यर्थियों को नियमित करने के संबंध में पेश अभ्यावेदन को तय नहीं करने के मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड और स्वास्थ्य निदेशक निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश रामकन्या व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता चिकित्सा विभाग में सफाईकर्मी, एलडीसी और रेडियोग्राफर सहित अन्य पदों पर सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं. संविदा अवधि को देखते हुए उन्हें नियमित नहीं किया गया. इस पर याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर गत 21 नवंबर को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विभाग में अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा था. वहीं, अदालत ने विभाग को कहा था कि वह दो माह में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को तय करें. अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद भी विभाग ने अभी तक अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया. ऐसे में अदालती आदेश की अवमानना करने वाले अफसरों को दंडित किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.