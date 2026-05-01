ETV Bharat / state

राजस्थान में हर साल 1000 युवाओं को जापानी-कोरियन-जर्मन जैसी भाषाओं का प्रशिक्षण, MoU हुआ साइन

जयपुर: राजस्थान के युवाओं को वैश्विक अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है. राज्य में हर साल 1000 छात्रों को जापानी, कोरियन, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी पांच प्रमुख विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस पहल से युवाओं की वैश्विक दक्षता बढ़ने के साथ-साथ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे. जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को एक दिवसीय जयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान बिड़ला ऑडिटोरियम में उनकी उपस्थिति में राजस्थान के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाया गया. अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (EFLU), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और राजस्थान सरकार के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए.

सुनिए क्या बोले केंद्रीय मंत्री, सीएम और अन्य (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- आईआईटी जोधपुर सरकार के साथ मिलकर जल, उर्जा, अर्बन प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन व कृषि क्षेत्र में करेगा काम

केंद्रीय मंत्री ने की तरीफ: समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान की स्किल और नवाचार क्षमता की सराहना की. उन्होंने कहा कि आजकल 55 साल के नेता भी खुद को युवा नेता बताते हैं, जबकि असली ताकत 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में है. राजस्थान में लगभग 75 प्रतिशत आबादी इसी आयु वर्ग की है, जिसे सही दिशा और अवसर देने की आवश्यकता है. प्रधान ने ‘जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी’ कहावत का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान के लोग हर परिस्थिति में समाधान निकाल लेते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यही नवाचार क्षमता राज्य को ‘स्किल स्टेट’ बनाने जा रही है.

हर साल 1 हजार छात्रों को ट्रेनिंग: उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत हर साल 1000 विद्यार्थियों को जापानी, कोरियन, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. इससे ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी. साथ ही जयपुर, अजमेर और भरतपुर जैसे शहरों में बैक-एंड ऑफिस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार्य संचालित करने के अवसर भी बढ़ेंगे.