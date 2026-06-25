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राजस्थान के खिलाड़ियों को अब मिलेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की डाइट, ड्राई फ्रूट और नॉनवेज भी होंगे शामिल

नई डाइट योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार खिलाड़ियों के भोजन में पनीर के साथ-साथ चिकन और मटन को भी शामिल किया गया है. अब तक खिलाड़ियों को मुख्य रूप से पारंपरिक भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उच्च स्तर की खेल आवश्यकताओं को देखते हुए प्रोटीन और पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी गई है.

जयपुर: राजस्थान के खिलाड़ियों को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों जैसी पौष्टिक और संतुलित डाइट उपलब्ध कराई जाएगी. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपनी खेल अकादमियों एवं क्रीड़ा संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों के लिए पहली बार विशेष आहार योजना लागू करने का निर्णय लिया है. इस नई व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को उनकी आवश्यकता और पसंद के अनुसार शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे.

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ड्राई फ्रूट्स भी डाइट का हिस्सा: युवा मामले एवं खेल मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित सभी खेल अकादमियों एवं क्रीड़ा संस्थानों में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों के लिए पहली बार विशेष पौष्टिक आहार की व्यवस्था लागू की जा रही है. खेल मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के साथ-साथ विश्वस्तरीय पोषण मिलना भी आवश्यक है, इसी सोच के साथ यह निर्णय लिया गया है. नई डाइट योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रतिदिन उच्च प्रोटीन एवं ऊर्जा युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें बादाम, खजूर, उबले अंडे, मौसमी फलों के जूस दिए जाएंगे. मुख्य भोजन में पनीर, मटन, चिकन, विभिन्न प्रकार की दालें, मल्टीग्रेन रोटियां तथा मौसमी सब्जियां शामिल रहेंगी.

डाइटीशियन की सलाह से तैयार: खेल परिषद के सचिव राजकेश मीणा ने बताया कि यह डाइट प्लान पहली बार प्रशिक्षित डाइटीशियन की सलाह और मानकों के आधार पर तैयार कराया गया है. खिलाड़ियों की आयु, खेल विधा, प्रशिक्षण की तीव्रता और शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोजन की संरचना तय की गई है. परिषद का मानना है कि उचित प्रशिक्षण के साथ गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने से खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित सभी खेल अकादमियों एवं क्रीड़ा संस्थानों में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों के लिए पहली बार विशेष पौष्टिक आहार की व्यवस्था लागू की जा रही है.

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