जयपुर के पास बनेगी नई हाईटेक सिटी, एआई और क्वांटम टेक का नया केंद्र बनेगा राजस्थान
जयपुर में बनने वाली यह सिटी एआई, क्वांटम टेक और स्टार्टअप्स का हब बनेगी, जो रोजगार और निवेश बढ़ाएगी.
Published : February 7, 2026 at 10:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार जयपुर के नजदीक एक हाईटेक सिटी विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. विशाखापत्तनम की क्वांटम सिटी और तेलंगाना की आईटी सिटी की तर्ज पर तैयार होने वाली इस हाईटेक सिटी में आधुनिक शहरी नियोजन, अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं और रोजगारोन्मुख विकास को केंद्र में रखा जाएगा. इसका उद्देश्य जयपुर पर बढ़ते शहरी दबाव को कम करने के साथ-साथ प्रदेश को तकनीक, निवेश और नवाचार का नया हब बनाना है.
जयपुर के पास बनेगी हाईटेक सिटी: राजस्थान के शहर कैसे आगे बढ़ेंगे, कहां नई कॉलोनियां बनेंगी, सड़कें कैसी होंगी और अटके काम कब पूरे होंगे, इन सब पर शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिसर्स से जवाब मांगा. साथ ही दो टूक कहा कि अब शहरी विकास पुराने ढर्रे पर नहीं, सोच-समझकर और भविष्य को देखते हुए होना चाहिए. बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहरों को देखते हुए अब कारगर तैयारी जरूरी है. वहीं, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशाखापत्तनम की क्वांटम सिटी और तेलंगाना की आईटी सिटी जैसे मॉडल देखें और समझें, ताकि जयपुर में भी ऐसा आधुनिक शहर बने, जहां तकनीक, रोजगार और बेहतर सुविधाएं एक साथ मिलें.
हाईटेक सिटी का प्रस्तावित स्वरूप: जयपुर के पास बनने वाली हाईटेक सिटी को लेकर हुई चर्चा का आधार विशाखापत्तनम और तेलंगाना मॉडल को रखा गया. ऐसे में जब देश की सफल टेक सिटीज को आधार बनाकर योजना बनाई जाएगी तो फ्यूचर टेक्निक, यूथ स्किल, रोजगार और स्मार्ट सिटी का कंबीनेशन तैयार होगा.
- एआई, डेटा और क्वांटम जैसी नई टेक्नोलॉजी का केंद्र बनेगी सिटी.
- वर्क, ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए एक ही जगह मिलेगी सुविधा.
- युवाओं को पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा.
- स्टार्टअप्स को जमीन और सुविधाएं मिलेंगी.
- देश-विदेश की आईटी और टेक कंपनियां निवेश करेंगी.
- डिजिटल सेवाओं के चलते साफ-सुथरा और पर्यावरण अनुकूल क्षेत्र होगा
वहीं, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने नगरीय विकास विभाग की ओर से प्रदेशभर में संचालित 143 मेजर हाई-कॉस्ट वर्क्स को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्य दिसंबर 2027 से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता, प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके.
