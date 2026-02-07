ETV Bharat / state

जयपुर के पास बनेगी नई हाईटेक सिटी, एआई और क्वांटम टेक का नया केंद्र बनेगा राजस्थान

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ली बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान सरकार जयपुर के नजदीक एक हाईटेक सिटी विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. विशाखापत्तनम की क्वांटम सिटी और तेलंगाना की आईटी सिटी की तर्ज पर तैयार होने वाली इस हाईटेक सिटी में आधुनिक शहरी नियोजन, अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं और रोजगारोन्मुख विकास को केंद्र में रखा जाएगा. इसका उद्देश्य जयपुर पर बढ़ते शहरी दबाव को कम करने के साथ-साथ प्रदेश को तकनीक, निवेश और नवाचार का नया हब बनाना है. जयपुर के पास बनेगी हाईटेक सिटी: राजस्थान के शहर कैसे आगे बढ़ेंगे, कहां नई कॉलोनियां बनेंगी, सड़कें कैसी होंगी और अटके काम कब पूरे होंगे, इन सब पर शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिसर्स से जवाब मांगा. साथ ही दो टूक कहा कि अब शहरी विकास पुराने ढर्रे पर नहीं, सोच-समझकर और भविष्य को देखते हुए होना चाहिए. बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहरों को देखते हुए अब कारगर तैयारी जरूरी है. वहीं, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशाखापत्तनम की क्वांटम सिटी और तेलंगाना की आईटी सिटी जैसे मॉडल देखें और समझें, ताकि जयपुर में भी ऐसा आधुनिक शहर बने, जहां तकनीक, रोजगार और बेहतर सुविधाएं एक साथ मिलें. इसे भी पढ़ें- सीएम ने जेडीए को हाइटेक सिटी बनाने के दिए निर्देश, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ई बसें व महिलाओं के लिए जल्द बनेंगे पिंक टॉयलेट