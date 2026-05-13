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राजस्थान में 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले, 66 एसडीएम बदले गए

जयपुर: राजस्थान की नौकरशाही में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की एक बड़ी तबादला सूची जारी करते हुए 187 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में तबादला सूची जारी की है. तबादला सूची में 66 एसडीएम और 17 एडीएम भी बदले गए हैं. इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी बदले गए हैं.

तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब तबादला सूची जारी की गई है. प्रदेश में चल रहे मौजूदा हालात के मद्देनजर इस तबादला सूची के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिस लिहाज से 66 उपखंड अधिकारियों को बदला गया है, उससे कहीं न कहीं सरकार ने गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस की नीति को भी ध्यान में रखकर तबादले किए हैं.

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सत्ताधारी विधायकों की जमकर चली: सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं के कहने पर ही एसडीएम और एडीएम बदले गए हैं. कई विधायकों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री की ग्राम चौपाल जैसे कार्यक्रमों के दौरान भी स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा बदलने की मांग मुख्यमंत्री से की थी.