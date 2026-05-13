राजस्थान में 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले, 66 एसडीएम बदले गए
राजस्थान सरकार ने 187 आरएएस अधिकारियों का बड़ा तबादला किया है, जिसमें 66 एसडीएम और 17 एडीएम शामिल हैं.
Published : May 13, 2026 at 11:06 PM IST
जयपुर: राजस्थान की नौकरशाही में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की एक बड़ी तबादला सूची जारी करते हुए 187 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में तबादला सूची जारी की है. तबादला सूची में 66 एसडीएम और 17 एडीएम भी बदले गए हैं. इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी बदले गए हैं.
तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब तबादला सूची जारी की गई है. प्रदेश में चल रहे मौजूदा हालात के मद्देनजर इस तबादला सूची के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिस लिहाज से 66 उपखंड अधिकारियों को बदला गया है, उससे कहीं न कहीं सरकार ने गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस की नीति को भी ध्यान में रखकर तबादले किए हैं.
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सत्ताधारी विधायकों की जमकर चली: सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं के कहने पर ही एसडीएम और एडीएम बदले गए हैं. कई विधायकों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री की ग्राम चौपाल जैसे कार्यक्रमों के दौरान भी स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा बदलने की मांग मुख्यमंत्री से की थी.
इन प्रमुख पदों पर भी हुए तबादले: तबादला सूची को देखा जाए तो अरविंद सारस्वत को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर, कैलाश चंद्र यादव को अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर, मुकेश कुमार मीणा को अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच जयपुर, प्रभा गौतम को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन उदयपुर, विनीता सिंह को प्रबंध निदेशक राजस्थान बीज निगम जयपुर, कश्मीर कौर को निदेशक गोपालन जयपुर के पद पर लगाया गया है.
इसी तरह रामनारायण बडगूजर को संयुक्त सचिव राजस्व विभाग जयपुर, विनीत कुमार पुरोहित को कार्यकारी निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर, ज्योति ककवानी को अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर, इंद्रजीत सिंह को भू-प्रबंधन अधिकारी अलवर, प्रवीण कुमार अग्रवाल को जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के पद पर लगाया गया है. इसके अलावा यशपाल आहूजा को रजिस्ट्रार बीकानेर विश्वविद्यालय और अमानुल्लाह खान को रजिस्ट्रार आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पद पर लगाया गया है.
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