फिजूलखर्ची पर अंकुश: होटल-निजी संपत्तियों पर नहीं होंगे सरकारी कार्यक्रम, भजनलाल सरकार ने लगाई रोक
राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार, अब सभी आयोजन सरकारी भवनों में ही होंगे, ताकि अनावश्यक खर्च पर अंकुश लग सके.
Published : April 9, 2026 at 6:10 PM IST
जयपुर: होटल और निजी संपत्तियों पर अब सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे. राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार रात इस संबंध में आदेश जारी किए. साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी कार्यक्रम सरकारी भवनों और कॉन्फ्रेंस हॉल में ही आयोजित किए जाएं, जिससे फिजूलखर्ची पर रोक लग सके.
राज्य सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि विभिन्न विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और समारोहों के लिए कई बार निजी संपत्तियों और होटलों का उपयोग किया जाता है, जिससे सरकारी धन का अनावश्यक खर्च होता है.
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आदेश में कहा गया है कि सरकार के पास अपने स्वयं के सुविधा संपन्न भवन और कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध हैं. इसके अलावा जयपुर के झालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, कांस्टीट्यूशन क्लब, आईजीपीआरएस और दुर्गापुरा स्थित एचसीएम रीपा भी है, इसलिए सभी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी बैठकें, सेमिनार और समारोह इन्हीं सरकारी इमारतों में आयोजित करें.
रोक लगाने के पीछे सरकार की मंशा: निजी संपत्तियों पर सरकारी कार्यक्रमों पर रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक खर्च को कम करना है. निजी होटलों या प्रॉपर्टी में कार्यक्रम आयोजित करने पर सरकार को भारी खर्च वहन करना पड़ता है, जबकि सरकारी भवनों में कार्यक्रम करने पर अतिरिक्त खर्च नहीं होता.
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विशेष परिस्थितियों में अनुमति जरूरी: आदेश के अनुसार अगर किसी विशेष परिस्थिति में प्राइवेट प्रॉपर्टी या होटल में कार्यक्रम आयोजित करना जरूरी हो तो इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से पूर्व अनुमति लेनी होगी. इस कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव सदस्य होंगे.
सरकार का अच्छा फैसला: राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार ने निजी संपत्तियों पर सरकारी कार्यक्रमों पर रोक लगाकर बहुत अच्छा फैसला लिया है. इससे लाखों रुपये की बचत होगी और वह धन विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा. साथ ही सरकारी भवनों की भी बेहतर देखरेख होगी.
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