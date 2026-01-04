ETV Bharat / state

तकनीक और नवाचार का महाकुंभ: 10 हजार सीईओ पहुंचे जयपुर, 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिलेगी स्पॉट फंडिंग

जयपुर: गुलाबी नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध जयपुर नवाचार और तकनीक के महाकुंभ का गवाह बना है. जयपुर के जेईसीसी में तीन दिवसीय राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का रविवार को शुभारंभ हो गया. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस समिट का उद्घाटन किया. इस अवसर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आयुक्त हिमांशु गुप्ता और उद्योग आयुक्त सुरेश ओला भी उपस्थित रहे.

मंत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान को नवाचार, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है. समिट की थीम 'टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी' है. इसमें कॉमिक कॉन और वीमेन ग्लोबल पिच प्रतियोगिता भी शामिल है. देश-विदेश से 10 हजार से अधिक सीईओ और फाउंडर इस समिट में भाग ले रहे हैं. साथ ही 500 से ज्यादा निवेशक और 100 वैश्विक वक्ता तीन दिनों के इस आयोजन में जयपुर पहुंचे हैं. इसके अलावा 30 देशों के 200 से अधिक स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपये की स्पॉट फंडिंग दी जाएगी, जिसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है.

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

पोर्टल लॉन्च और सात एमओयू पर हस्ताक्षर: इस अवसर पर राजस्थान इनोवेशन हब, जोधपुर का पोर्टल लॉन्च किया गया. विभिन्न क्षेत्रों में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सात एमओयू भी किए गए. इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर, जीएनएफ बिजनेस स्कूल, राजस्थान इनोवेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन तथा को-प्रोन्योर इंडिया शामिल हैं. वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में तकनीक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.