ETV Bharat / state

कैंसर पीड़ित पत्नी के शिक्षक पति को राहत, तबादला आदेश पर रोक

विभाग ने गत दिनों उसका तबादला सवाई माधोपुर से धौलपुर कर दिया

WIFE IS SUFFERING FROM CANCER, STAYED THE TRANSFER ORDER
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने कैंसर की बीमारी से पीड़ित पत्नी के शिक्षक पति को राहत देते हुए उसके 270 किलोमीटर दूर किए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. साथ ही अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष इस संबंध में अपना अभ्यावेदन पेश करे और विभाग उस पर सहानुभूतिपूर्वक एक माह में निर्णय करे. अधिकरण ने यह आदेश हरिराम बैरवा की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता एलके शर्मा ने बताया कि अपीलार्थी की पत्नी गंभीर रूप से स्तन कैंसर से पीड़ित है. इसके अलावा सेवानिवृत होने में भी दो साल से कम समय बचा है. पत्नी की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है. इसके बावजूद भी विभाग ने गत दिनों उसका तबादला सवाई माधोपुर से धौलपुर कर दिया.

पढ़ेंः दो बड़े फैसले : दूसरे कर्मचारी को समायोजित करने के लिए तबादले पर रोक, यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष आरोप मुक्त

ऐसे में तबादला आदेश को रद्द किया जाए. इसके जवाब में शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी का तबादला प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग के 19 जून 2026 के आदेश के तहत प्रशासनिक जरूरतों के चलते किया गया है. किसी भी कर्मचारी को लंबे समय तक एक जगह कार्यरत नहीं रखा जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

सर्विस सेंटर पर हर्जानाः जिला उपभोक्ता आयोग महानगर प्रथम ने व्हील अलाइमेंट के दौरान लापरवाही करने और ग्राहक की शिकायत को नजरअंदाज करने पर जयपुर टायर केयर पर छह हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने अलाइनमेंट और गाड़ी ठीक कराने के लिए खर्च किए 3,901 रुपए भी ब्याज सहित परिवादी को लौटाने के आदेश दिए हैं. आयोग ने यह आदेश संदीप कुमार सौगानी की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. परिवाद में अधिवक्ता महेंद्र कुमार ने बताया कि परिवादी ने 4 जुलाई, 2023 को विपक्षी फर्म से अपनी कार का व्हील अलाइमेंट और बैलेंसिंग 859 रुपए खर्च कर कराई. इसके बाद गाड़ी चलाने के दौरान कार से अजीब सी आवाज आने लगी. परिवादी ने इसकी शिकायत की तो सेंटर के संचालक ने बारिश का हवाला देकर उसे वापस भेज दिया. शिकायत बढ़ने पर परिवादी ने कार को अधिकृत सर्विस सेंटर पर चेक कराया.

यहां टेक्नीशियन ने बताया की व्हील अलाइनमेंट के दौरान पहिए के बोल्ट को इतना तेज कसा गया था कि इंजन, सस्पेंशन और टायर थामने वाले मेटल क्रॉस फ्रेम के दो बडे बोल्ट के माथे टूट गए थे. इस पर परिवादी को गाड़ी ठीक कराने के लिए अलग से 3, 901 रुपए खर्च करने पडे़. दूसरी ओर सर्विस सेंटर की ओर से कहा गया कि गाड़ी के किसी बडे पत्थर के टकराने से बोल्ट टूटे होंगे. इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने विपक्षी फर्म पर हर्जाना लगाया है.

TAGGED:

WIFE IS SUFFERING FROM CANCER
STAYED THE TRANSFER ORDER
उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
RAJASTHAN CIVIL SERVICES APPELLATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.