डिस्टर्ब एरिया बिल पारित होने पर गहलोत का पलटवार, बोले- विभाजनकारी कानून निंदनीय

अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का मूल मंत्र जनकल्याण का था, जबकि ​भाजपा का मूल मंत्र 'फूट डालो और राज करो' रह गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo- @ashokgehlot51)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 10:32 PM IST

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को डिस्टर्ब एरिया बिल विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद ध्वनिमत से पारित हो गया. इस बिल चर्चा के दौरान विपक्ष ने बिल की खूब खामियां गिनाई. वहीं, इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार पर हमला बोला है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी राजनीतिक विफलताएं छिपाने के लिए भाजपा सरकार राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने के लिए 'डिस्टर्ब एरिया एक्ट' लेकर आई है. ऐसा विभाजनकारी कानून निंदनीय है.

गहलोत ने कहा कि ​दूसरी ओर, हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा करोड़ों प्रदेशवासियों को 'स्वास्थ्य का अधिकार' देने के लिए बनाए गए Right to Health (RTH) कानून को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. लाखों युवाओं और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने वाला देश का पहला 'गिग वर्कर्स एक्ट' भी आज इनके लिए महज रद्दी का टुकड़ा बन गया है. ये भाजपा और कांग्रेस की सोच का अंतर है.

फूट डालो राज करो भाजपा का मूल मंत्र: गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का मूल मंत्र जनकल्याण का था, जबकि ​भाजपा का मूल मंत्र 'फूट डालो और राज करो' रह गया है. इन्हें न पीड़ित की पीड़ा दिखती है, न गरीब-मजदूर की जरूरत. इनकी नजर में जनकल्याण नहीं, बल्कि केवल समाज को बांटकर सत्ता हथियाना ही एकमात्र राजनीति है. राजस्थान की जागरूक जनता इस संवेदनहीनता को देख रही है, राजस्थान की जनता समय आने पर माकूल जवाब देगी.

संपादक की पसंद

