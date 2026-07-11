ETV Bharat / state

रेलवे ने कोटा में भाजपा कार्यालय के निर्माण पर जताई आपत्ति, कहा-सड़क के लिए दी थी जमीन...हटाएं अतिक्रमण

केडीए ने की थी भाजपा को जमीन अलॉट. पार्टी ने केडीए की अनुमति से किया निर्माण  शुरू.

BJP office under construction on the city's 80-Feet Road.
शहर के 80 फीट रोड पर निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: रेलवे ने शहर की 80 फीट रोड पर बन रहे भाजपा के कोटा शहर और देहात कार्यालय को लेकर आपत्ति जताई है. रेलवे ने कहा कि यह जगह 80 फीट रोड पर सड़क निर्माण के लिए दी थी, लेकिन इसकी जगह भाजपा कार्यालय बन रहा है. कोटा विकास प्राधिकरण ने गलत जमीन अलॉट कर दी. यह जमीन आमजन की सुविधा के लिए दी थी, लेकिन इसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है. असल में कोटा विकास प्राधिकरण ने यह जमीन भाजपा को अलॉट की थी, जिस पर निर्माण अनुमति लेकर पार्टी का कार्यालय बनाया जा रहा है. इसका शिलान्यास 2019 में किया गया था. इसके बाद 2026 में पूजन व हवन के साथ निर्माण शुरू किया गया. दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने कहा कि यह जमीन पूरी तरह से अलॉट और पैसा जमा करा कर ली गई है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर को-आर्डिनेशन महेंद्र सिंह ने कहा कि रेलवे ने यह जमीन तत्कालीन नगर विकास न्यास (UIT) और वर्तमान कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) को सड़क निर्माण के लिए दी थी ताकि आमजन को सुविधा हो. इस पर अन्य निर्माण नहीं होना था, लेकिन इस पर निर्माण किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है. हमने इस पर आपत्ति जताई है. निर्माण हटाने को कहा है. यह अतिक्रमण ही किया है. कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त बचनेश अग्रवाल ने कहा कि यह मामला मेरे प्रसंज्ञान में हाल में आया है. इसकी पूरी जानकारी लेता हूं. केडीए जमीन का अलॉटमेंट पूरे नियम और कायदे से ही करता है. ऐसे में किस तरह की रेलवे की आपत्ति कर रही है, यह पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा.

Construction work of the BJP office
भाजपा कार्यालय का निर्माण कार्य (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: केडीए ने 35 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण, कॉमर्शियल स्कीम पर जम गए थे अतिक्रर्मी

भाजपा के कोटा शहर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि हमने केडीए में पूरा पैसा जमा कराया था. इसके बाद यह जमीन हमें अलॉट हुई है. इसकी रजिस्ट्री हमारे नाम से कोटा विकास प्राधिकरण ने कर दी है. दूसरी तरफ इस पूरी लाइन में ही निर्माण पहले से ही हो रहा है. ऐसे में रेलवे अपनी जगह कैसे बता सकता है. पास में नगर निगम का बस गैराज, शॉपिंग मॉल और रोडवेज का बस स्टैंड भी है.कुछ फैक्ट्रियां भी पास की जमीन पर बनी हुई है.

80-foot road passing near the under-construction site
निर्माणाधीन साइट के पास से गुजर रही 80 फीट रोड (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार: कोटा में 100 करोड़ की 65 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण, कच्चे पक्के मकान तोड़े

TAGGED:

RAILWAYS ASKED REMOVE ENCROACHMENTS
KDA HAD ALLOTTED LAND TO BJP
रेलवे ने निर्माण हटाने को कहा
BJP OFFICE UNDER CONSTRUCTION
DISPUTE AT BJP OFFICE IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.