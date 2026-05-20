अजमेर से पुणे होकर दौंड और मुंबई के बीच दो वीकली स्पेशल ट्रेन हुई नियमित, कोटा और जयपुर के यात्रियों को फायदा

दो वीकली स्पेशल ट्रेन नियमित की गई है. ये दोनों कोटा से गुजरेगी. इनमें अजमेर-दौंड और अजमेर-बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली ट्रेन शामिल है.

कोटा जंक्शन पर ट्रेन (ETV Bharat Kota (File photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 9:47 AM IST

कोटा: रेलवे दो वीकली स्पेशल के रूप में चलने वाली ट्रेनों को नियमित करने जा रहा है. ये दोनों कोटा से गुजरने वाली ट्रेन हैं. इनमें अजमेर से पुणे होकर दौंड और अजमेर से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली ट्रेन हैं. दोनों के नियमित होने से कोटा के यात्रियों के लिए मुंबई, पुणे, जयपुर, अजमेर, सूरत, वडोदरा व रतलाम का सफर आसान हो जाएगा.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अजमेर से दौंड के बीच वीकली स्पेशल चल रही थी. उसे 21 मई से रेगुलर किया गया है. इसी तरह से अजमेर से बांद्रा टर्मिनस के बीच वीकली स्पेशल को 24 मई से रेगुलर चलाया जाएगा. दोनों ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है.

अजमेर दौंड वीकली ट्रेन का टाइम: सीपीआरओ अमित सुदर्शन के अनुसार अजमेर से दौंड के बीच ट्रेन को 21 मई से नियमित करते हुए नया ट्रेन नंबर 20991 जारी किया है. यह ट्रेन अजमेर दौंड वीकली के रूप में चलेगी. अजमेर से गुरुवार शाम 4:45 बजे रवाना होकर शाम 6:40 बजे जयपुर व रात 10:50 बजे कोटा आएगी. अगले दिन शुक्रवार शाम 4:50 बजे पुणे और रात 9:10 बजे दौंड जंक्शन पहुंचेगी. वापसी में और ट्रेन नंबर 20992 दौंड अजमेर वीकली स्पेशल के रूप में हर शुक्रवार को चलेगी. इसमें रात 11:10 बजे दौंड से रवाना होगी. शनिवार शाम 4:40 बजे कोटा, रात 8:55 बजे जयपुर और 11:40 बजे अजमेर पहुंचेगी. अजमेर दौंड ट्रेन में सेकंड एसी का एक, थर्ड एसी के 6, स्लीपर के 5 और जनरल के 4, गार्ड के दो गार्ड मिलाकर 18 कोच होंगे. यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, बोईसर, वसई रोड, पनवेल, लोनावाला और पुणे स्टेशन पर रुकेगी.

अजमेर बांद्रा टर्मिनस वीकली ट्रेन का टाइम टेबल: सीपीआरओ सुदर्शन ने बताया, अजमेर बांद्रा टर्मिनस वीकली स्पेशल को ट्रेन नंबर 19625 से नियमित किया है. यह हर रविवार सुबह 6:45 बजे अजमेर से रवाना होगी. 8:30 बजे जयपुर और दोपहर 12:50 बजे कोटा पहुंचेगी. अगले दिन सोमवार तड़के 4:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 19626 बांद्रा टर्मिनस अजमेर वीकली ट्रेन सोमवार सुबह 8:35 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होकर रात 12:55 बजे कोटा, अगले दिन मंगलवार सुबह 6:20 बजे जयपुर और 9:10 बजे अजमेर पहुंचेगी. ट्रेन में सेकंड एसी का एक, थर्ड एसी के चार, थर्ड एसी इकोनामी का एक, स्लीपर के 7, जनरल के 4, पावर कार 1 और गार्ड का एक मिलाकर 19 कोच होंगे. आते और जाते समय किशनगढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, विक्रमगढ़ आलोट, रतलाम, वड़ोदरा, सूरत, वलसाड, वापी व बोरीवली स्टेशन पर रुकेगी.

