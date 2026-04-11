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रेलवे का बड़ा ऐलान: हैदराबाद-श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन अब चलेगी रेगुलर, नया नंबर जारी

कोटा: रेलवे ने हाल ही में स्पेशल चल रही कई ट्रेनों को नियमित किया है. इनमें हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन से श्रीगंगानगर के बीच कोटा होकर चल रही वीकली स्पेशल ट्रेन को भी नियमित कर दिया है. हालांकि, अभी यह ट्रेन कब नियमित होगी, यह क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेन के नए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन को रेगुलर करने का नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने जारी किया है. हालांकि, ट्रेन फिलहाल वीकली स्पेशल के रूप में चल रही है. जैसे ही ट्रेन रेगुलर होगी, इससे रेगुलर नंबर से संबंधित रेल मंडल संचालित करना शुरू कर देंगे.

नया ट्रेन नंबर जारी: रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार वर्तमान में चल रही ट्रेन नंबर 07053 काचीगुड़ा श्रीगंगानगर वीकली स्पेशल ट्रेन का नंबर बदलकर 17601 हो जाएगा. इसी तरह से वापसी में श्रीगंगानगर से काचीगुड़ा वीकली स्पेशल ट्रेन का वर्तमान नंबर 07054 है, यह ट्रेन नंबर बदलकर 17602 हो जाएगा. ट्रेन के टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ट्रेन को वर्तमान में स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है. ऐसे में जून महीने तक स्पेशल ट्रेन के टिकट भी रेलवे आईआरसीटीसी की वेबसाइट, रेलवन ऐप और पीआरएस काउंटर के जरिए दे रही है, इसीलिए जून के बाद संभवतः इसे नियमित करके चलाया जा सकता है.

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