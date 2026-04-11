रेलवे का बड़ा ऐलान: हैदराबाद-श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन अब चलेगी रेगुलर, नया नंबर जारी
रेलवे ने ट्रेन के नए नंबर 17601/17602 जारी कर दिए हैं. कोटा होकर चलने वाली यह ट्रेन जल्द नियमित सेवा शुरू करेगी.
Published : April 11, 2026 at 9:53 PM IST
कोटा: रेलवे ने हाल ही में स्पेशल चल रही कई ट्रेनों को नियमित किया है. इनमें हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन से श्रीगंगानगर के बीच कोटा होकर चल रही वीकली स्पेशल ट्रेन को भी नियमित कर दिया है. हालांकि, अभी यह ट्रेन कब नियमित होगी, यह क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेन के नए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन को रेगुलर करने का नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने जारी किया है. हालांकि, ट्रेन फिलहाल वीकली स्पेशल के रूप में चल रही है. जैसे ही ट्रेन रेगुलर होगी, इससे रेगुलर नंबर से संबंधित रेल मंडल संचालित करना शुरू कर देंगे.
नया ट्रेन नंबर जारी: रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार वर्तमान में चल रही ट्रेन नंबर 07053 काचीगुड़ा श्रीगंगानगर वीकली स्पेशल ट्रेन का नंबर बदलकर 17601 हो जाएगा. इसी तरह से वापसी में श्रीगंगानगर से काचीगुड़ा वीकली स्पेशल ट्रेन का वर्तमान नंबर 07054 है, यह ट्रेन नंबर बदलकर 17602 हो जाएगा. ट्रेन के टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ट्रेन को वर्तमान में स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है. ऐसे में जून महीने तक स्पेशल ट्रेन के टिकट भी रेलवे आईआरसीटीसी की वेबसाइट, रेलवन ऐप और पीआरएस काउंटर के जरिए दे रही है, इसीलिए जून के बाद संभवतः इसे नियमित करके चलाया जा सकता है.
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यह ट्रेन काचीगुड़ा से हर शनिवार को रात 10:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद सोमवार सुबह 3:40 पर कोटा जंक्शन पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 7:30 बजे जयपुर और दोपहर 2:45 पर बीकानेर पहुंचेगी. वहीं, देर रात 9:20 पर यह श्रीगंगानगर पहुंच जाएगी. वापसी में यह ट्रेन मंगलवार सुबह 6:55 पर श्रीगंगानगर से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 1:00 बजे बीकानेर, रात 8:00 बजे जयपुर और रात 11:50 पर कोटा पहुंच जाएगी. इसके बाद बुधवार सुबह 7:15 पर काचीगुड़ा जंक्शन पहुंच जाएगी.
इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन: ट्रेन आते और जाते समय श्रीकरणपुर, राय सिंह नगर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, लालगढ़, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चुरू, सीकर, रींगस, डहर का बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, हरदा, मल्कापुर, अकोला, वाशिम, हिंगोली डेक्कन, बासमात, पूर्णा, हुजुर साहिब नांदेड़, मुदखेड़, धर्माबाद, बसर, निजामाबाद, कामारेड्डी व मल्काजगिरि स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन में जनरल 4, स्लीपर 6, थर्ड एसी 7, सेकंड एसी 2, फर्स्ट एसी 1, दिव्यांग कोच कम लगेज 1 व जनरेटर व ब्रेक वैन 1 मिलाकर 22 कोच हैं.
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