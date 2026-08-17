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जोधपुर से अब सीधे कटरा तक चलेगी ट्रेन, वैष्णोदेवी जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत

जोधपुर से कटरा तक चलेगी ट्रेन. ( ETV Bharat file photo )