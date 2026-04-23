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रेलवे का फैसला, 16 जोड़ी ट्रेनों में 38 अतिरिक्त कोच लगेंगे, हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी

स्टेशन पर खड़ी ट्रेन. ( ETV Bharat jaisalmer )

जैसलमेरः गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. जोधपुर मंडल से संचालित एवं गुजरने वाली 16 जोड़ी ट्रेनों में 38 अतिरिक्त डिब्बे अस्थाई रूप से जोड़े जाएंगे. इसके साथ ही एक विशेष ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा, जबकि सिग्नलिंग कार्य के चलते एक प्रमुख ट्रेन के कुछ फेरे रद्द रहेंगे. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार मई माह में चरणबद्ध तरीके से कई ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे. इसके तहत ट्रेन नंबर 22977/78 जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेस में 1 फर्स्ट, सेकंड एसी एवं 1 थर्ड एसी कोच. ट्रेन नंबर 14801-02 जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस में 2 स्लीपर व 3 साधारण कोच. 12465-66 इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस में 2 स्लीपर व 3 साधारण कोच. 14854-53, 14864-63, 14866-65 मरुधर एक्सप्रेस में 1-1 थर्ड एसी कोच अतिरिक्त लगाए जाएंगे. इसी प्रकार 14807-08 जोधपुर-दादर एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच. पढ़ेंः यात्रियों के लिए खुशखबरी: दिल्ली से मुंबई के बीच कोटा होकर चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन 20483-84 भगत की कोठी-दादर एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच. 04827-28 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच. 20485-86 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच लगाए जाएंगे. वहीं, 20491-92 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच. 22497-98 श्रीगंगानगर-तिरुच्चिरापल्ली एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी कोच. 20481-82 भगत की कोठी-तिरुच्चिरापल्ली एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच. 12495-96 बीकानेर-कोलकाता एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 1 स्लीपर कोच. 22473-74 बीकानेर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 1 स्लीपर कोच. 22491-92 जोधपुर-दिल्ली एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 1 थर्ड एसी इकोनॉमी कोच अतिरिक्त लगाए जाएंगे.