रेलवे का फैसला, 16 जोड़ी ट्रेनों में 38 अतिरिक्त कोच लगेंगे, हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी
इस निर्णय से मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, इंदौर और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी.
Published : April 23, 2026 at 7:26 PM IST
जैसलमेरः गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. जोधपुर मंडल से संचालित एवं गुजरने वाली 16 जोड़ी ट्रेनों में 38 अतिरिक्त डिब्बे अस्थाई रूप से जोड़े जाएंगे. इसके साथ ही एक विशेष ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा, जबकि सिग्नलिंग कार्य के चलते एक प्रमुख ट्रेन के कुछ फेरे रद्द रहेंगे.
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार मई माह में चरणबद्ध तरीके से कई ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे. इसके तहत ट्रेन नंबर 22977/78 जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेस में 1 फर्स्ट, सेकंड एसी एवं 1 थर्ड एसी कोच. ट्रेन नंबर 14801-02 जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस में 2 स्लीपर व 3 साधारण कोच. 12465-66 इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस में 2 स्लीपर व 3 साधारण कोच. 14854-53, 14864-63, 14866-65 मरुधर एक्सप्रेस में 1-1 थर्ड एसी कोच अतिरिक्त लगाए जाएंगे. इसी प्रकार 14807-08 जोधपुर-दादर एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच.
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20483-84 भगत की कोठी-दादर एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच. 04827-28 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच. 20485-86 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच लगाए जाएंगे. वहीं, 20491-92 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 2 स्लीपर कोच. 22497-98 श्रीगंगानगर-तिरुच्चिरापल्ली एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी कोच. 20481-82 भगत की कोठी-तिरुच्चिरापल्ली एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच. 12495-96 बीकानेर-कोलकाता एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 1 स्लीपर कोच. 22473-74 बीकानेर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 1 स्लीपर कोच. 22491-92 जोधपुर-दिल्ली एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी व 1 थर्ड एसी इकोनॉमी कोच अतिरिक्त लगाए जाएंगे.
डीआरएम ने बताया कि इस व्यवस्था से वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी और यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में सुविधा होगी. रेलवे के इस निर्णय से खास तौर पर राजस्थान से मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, इंदौर और दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी.
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जोधपुर-रेवाड़ी एक्सप्रेस के 4-4 फेरे रद्दः बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर दोहरीकरण और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते जोधपुर-रेवाड़ी-जोधपुर एक्सप्रेस के संचालन में अस्थाई बदलाव किया गया है. ट्रेन संख्या 14823 जोधपुर-रेवाड़ी एक्सप्रेस 25 से 28 अप्रैल तक (4 ट्रिप) रद्द रहेगी. वहीं, 14824 रेवाड़ी-जोधपुर एक्सप्रेस 26 से 29 अप्रैल तक (4 ट्रिप) रद्द रहेगी.
जोधपुर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन का संचालनः अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर से हावड़ा के बीच एकतरफा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 04803 जोधपुर-हावड़ा स्पेशल 24 अप्रैल को शाम 5 बजे जोधपुर से रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 10:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी. यह ट्रेन जयपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इसमें 1 थर्ड एसी, 18 स्लीपर तथा 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 21 कोच होंगे. इस स्पेशल ट्रेन में बेडरोल (चादर, कंबल) की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.