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पंजाब ने फिर राजस्थान से नहरी पानी के बदले मांगी 1.44 लाख करोड़ की रॉयल्टी, भजनलाल सरकार पहले ही खारिज कर चुकी मांग

जयपुरः राजस्थान को नहरी पानी की आपूर्ति के बदले 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी देने की मांग को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच जल विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पानी के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि पंजाब अपने पानी की हर बूंद के लिए अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगा. पंजाब सरकार का तर्क है कि राज्य से राजस्थान को पानी की आपूर्ति के बदले भुगतान किया जाना चाहिए. वहीं, राजस्थान सरकार पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है और इसे असंवैधानिक बताया है.

पंजाब विधानसभा में पेश हुआ रॉयल्टी का प्रस्तावः पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में राजस्थान को नहरी पानी की आपूर्ति के बदले रॉयल्टी देने का मुद्दा उठाया गया. सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सदन में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया. पंजाब सरकार ने सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के पानी का हवाला देते हुए राजस्थान से भुगतान की मांग की है. सरकार का कहना है कि पंजाब के पानी का इस्तेमाल करने वाले राजस्थान को इसके बदले कीमत चुकानी चाहिए.

हालांकि, इस राशि की गणना किस अवधि और किन दरों के आधार पर की गई है, इसका विस्तृत विवरण संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से स्पष्ट होना जरूरी है. इसी तरह, इस मांग की कानूनी स्थिति और भुगतान की बाध्यता का निर्धारण संबंधित समझौतों तथा कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही किया जा सकता है.

1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी का दावाः मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 19 मार्च को राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी की मांग उठाई थी. यह दावा राजस्थान को नहरी पानी की आपूर्ति और उससे जुड़े अधिकारों के आधार पर किया गया है. पंजाब सरकार इस मुद्दे को राज्य के जल संसाधनों के इस्तेमाल और उनके आर्थिक मूल्य से जोड़कर देख रही है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि राजस्थान को पंजाब से मुफ्त पानी मिलता है और वह इस पानी का आगे इस्तेमाल करता है. उन्होंने पानी की कीमत तय करने और राजस्थान से भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग उठाई. पंजाब सरकार ने केंद्र से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और राजस्थान से पानी का सालाना भुगतान सुनिश्चित कराने की अपील की है.

राजस्थान सरकार ने मांग को किया खारिजः पंजाब की ओर से रॉयल्टी की मांग उठाए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने इसका विरोध किया था. 20 मार्च को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पंजाब की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि राजस्थान सरकार पैसा नहीं देगी. राजस्थान सरकार ने इस मांग को असंवैधानिक बताया था.

राजस्थान का पक्ष है कि राज्य को मिलने वाले नहरी पानी का आधार ऐतिहासिक समझौते और निर्धारित जल आवंटन है. ऐसे में पानी की आपूर्ति को रॉयल्टी के रूप में भुगतान से जोड़ने के पंजाब के दावे को राजस्थान सरकार स्वीकार नहीं कर रही है. दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर अलग-अलग तर्क सामने आ रहे हैं.

1920 के समझौते का दिया जा रहा हवालाः इस विवाद में साल 1920 के समझौते का भी उल्लेख किया जा रहा है. राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अनुसार, इस समझौते में बीकानेर रियासत की करीब 5 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए पानी आवंटित करने का प्रावधान था. बताया गया है कि यह समझौता ब्रिटिश सरकार, बहावलपुर रियासत और बीकानेर रियासत के बीच हुआ था.

राजस्थान के पक्ष में इस ऐतिहासिक समझौते को महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है. वहीं, पंजाब सरकार पानी के अधिकारों और दूसरे राज्यों को की जाने वाली आपूर्ति के बदले भुगतान का मुद्दा उठा रही है. ऐसे में पुराने समझौतों की शर्तें, उनके तहत किए गए जल आवंटन और मौजूदा कानूनी प्रावधान इस विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

रिपेरियन राज्य होने का तर्क भी विवाद का हिस्साः पंजाब सरकार ने अपने प्रस्ताव में राजस्थान के रिपेरियन राज्य नहीं होने का तर्क भी दिया है. रिपेरियन सिद्धांत सामान्य तौर पर नदी से जुड़े राज्यों के जल अधिकारों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है. पंजाब का कहना है कि सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर उसके हितों की रक्षा की जानी चाहिए. दूसरी ओर, राजस्थान को नहरी पानी की आपूर्ति ऐतिहासिक समझौतों और जल आवंटन की व्यवस्थाओं से जुड़ी रही है. इस विवाद में केवल नदी के उद्गम या प्रवाह से जुड़े तर्क ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक समझौतों, जल बंटवारे की व्यवस्था और कानूनी अधिकारों का भी महत्व है.

किसानों और सिंचाई व्यवस्था से जुड़ा है मामलाः राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में नहरी पानी सिंचाई और कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में पानी की आपूर्ति से जुड़े किसी भी विवाद का असर राज्य की सिंचाई व्यवस्था और किसानों की जरूरतों पर पड़ सकता है. दूसरी ओर, पंजाब भी कृषि प्रधान राज्य है, जहां सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण मानी जाती है. दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे और भुगतान का विवाद इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे जल संसाधनों के इस्तेमाल, राज्यों के वित्तीय दावों और भविष्य की जल नीति से जुड़े सवाल सामने आते हैं. हालांकि, 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी की मांग स्वीकार किए जाने या इस राशि के भुगतान की कोई बाध्यता होने का निष्कर्ष संबंधित कानूनी दस्तावेजों के परीक्षण के बिना नहीं निकाला जा सकता.

आगे क्या होगा ?: पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश होने के बाद राजस्थान से रॉयल्टी की मांग को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस आगे बढ़ सकती है. पंजाब सरकार भुगतान की मांग पर जोर दे रही है, जबकि राजस्थान सरकार इसे पहले ही अस्वीकार कर चुकी है. अब इस मामले में दोनों राज्यों के आधिकारिक रुख, ऐतिहासिक समझौतों की शर्तों और कानूनी प्रावधानों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. फिलहाल, विवाद का मुख्य सवाल यह है कि राजस्थान को नहरी पानी की आपूर्ति के बदले पंजाब को रॉयल्टी देने की कानूनी बाध्यता है या नहीं. पंजाब की ओर से 1.44 लाख करोड़ रुपए का दावा किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं कर रही है. इस मुद्दे पर आगे की स्थिति संबंधित दस्तावेजों, संभावित कानूनी प्रक्रिया और दोनों राज्य सरकारों के निर्णयों पर निर्भर करेगी.