डीसी के आते ही गेट जाम कर जल सहिया बजाने लगी थाली, भड़के जिलाधिकारी, आगे हुआ क्या

डीसी के आते ही गेट जाम कर जल सहिया बजाने लगी थाली, भड़के जिलाधिकारी, आगे हुआ क्या
गिरिडीह में जल सहियाओं ने प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन से डीसी नाराज हो गए.
Published : March 8, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 9:08 PM IST
गिरिडीहः महिला दिवस के दिन एक तरफ महिलाओं के सम्मान को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था तो दूसरी तरफ गिरिडीह में जलसहियाओं ने धरना - प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी. हालांकि इस दौरान जलसहिया के इस प्रदर्शन पर डीसी ने नाराजगी जाहिर की.
डीसी रामनिवास यादव इस कदर भड़के कि धरना पर बैठे जलसहियाओं को जेल भेजने की चेतावनी दे डाली. साफ कहा कि कोई भी काम सिस्टम से होता है. परेशानी थी तो इसकी सूचना देनी चाहिए थी ऐसे गेट पर बैठ जाना कहीं से ठीक नहीं है. डीसी ने प्रदर्शन कर रही जलसहियाओं को जेल भेजने की भी चेतावनी दे डाली.
इस बीच डीसी रामनिवास यादव पहुंचे. डीसी का वाहन पहुंचते ही जलसाहियाओं ने थाली बजाकर अपनी मांग के लेकर नारा लगाना शुरू किया. डीसी के कार्यालय जाने वाले मुख्य द्वार को भी जलसाहियाओं ने ब्लॉक कर दिया. यहां डीसी रुके पहले साहियाओं से धरना का कारण पूछा. इस दौरान साहियाओं ने कहा कि गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के आश्वासन के बाद मानदेय की राशि विभाग को मिल चुकी है, इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण भुगतान नहीं किया जा रहा है.
डीसी ने पहले बात को सुना फिर कहा कि मानदेय नहीं मिला था तो इसकी शिकायत करनी चाहिए थी. इसके बाद डीसी खूब नाराज हुए, समाहरणालय की सीढ़ियों पर बैठकर नारा लगा रही साहियाओं को डांटा और काम का हिसाब भी मांगा. डीसी ने तत्काल धरना समाप्त करने का अल्टीमेटम दिया, ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी करने की बात कह डाली. डीसी के इस तेवर को देखकर काफी देर तक समाहरणालय परिसर में सन्नाटा पसर गया. हालांकि बाद में धरना समाप्त हो गया. इसके बाद साहियाओं ने भी नाराजगी जाहिर की. कहा कि वे आहत हैं.
क्या कहता है पीएचईडी
इधर पीएचईडी के पदाधिकारी अभिक अंबाला ने बताया कि गिरिडीह जिले में दो प्रमंडल हैं. इनमें तकरीबन 2400 जलसहिया कार्यरत हैं. कार्य में लापरवाही के कारण लगभग 200 जलसहियाओं का मानदेय रोका गया है. इन जलसहियाओं से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन अब तक विभाग को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है.
ये भी पढ़ेंः