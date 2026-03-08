ETV Bharat / state

डीसी के आते ही गेट जाम कर जल सहिया बजाने लगी थाली, भड़के जिलाधिकारी, आगे हुआ क्या

डीसी रामनिवास यादव इस कदर भड़के कि धरना पर बैठे जलसहियाओं को जेल भेजने की चेतावनी दे डाली. साफ कहा कि कोई भी काम सिस्टम से होता है. परेशानी थी तो इसकी सूचना देनी चाहिए थी ऐसे गेट पर बैठ जाना कहीं से ठीक नहीं है. डीसी ने प्रदर्शन कर रही जलसहियाओं को जेल भेजने की भी चेतावनी दे डाली.

गिरिडीहः महिला दिवस के दिन एक तरफ महिलाओं के सम्मान को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था तो दूसरी तरफ गिरिडीह में जलसहियाओं ने धरना - प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी. हालांकि इस दौरान जलसहिया के इस प्रदर्शन पर डीसी ने नाराजगी जाहिर की.

दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जल महोत्सव पखवाड़ा के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय परिसर में किया गया था. इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में जलसहिया शामिल होने पहुंची थी. कार्यक्रम के दौरान कई जलसहियाओं ने बताया कि उन्हें पिछले करीब सात माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. इसी मुद्दे को लेकर नाराज जलसहियाओं ने समाहरणालय परिसर में ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

इस बीच डीसी रामनिवास यादव पहुंचे. डीसी का वाहन पहुंचते ही जलसाहियाओं ने थाली बजाकर अपनी मांग के लेकर नारा लगाना शुरू किया. डीसी के कार्यालय जाने वाले मुख्य द्वार को भी जलसाहियाओं ने ब्लॉक कर दिया. यहां डीसी रुके पहले साहियाओं से धरना का कारण पूछा. इस दौरान साहियाओं ने कहा कि गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के आश्वासन के बाद मानदेय की राशि विभाग को मिल चुकी है, इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण भुगतान नहीं किया जा रहा है.



डीसी ने पहले बात को सुना फिर कहा कि मानदेय नहीं मिला था तो इसकी शिकायत करनी चाहिए थी. इसके बाद डीसी खूब नाराज हुए, समाहरणालय की सीढ़ियों पर बैठकर नारा लगा रही साहियाओं को डांटा और काम का हिसाब भी मांगा. डीसी ने तत्काल धरना समाप्त करने का अल्टीमेटम दिया, ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी करने की बात कह डाली. डीसी के इस तेवर को देखकर काफी देर तक समाहरणालय परिसर में सन्नाटा पसर गया. हालांकि बाद में धरना समाप्त हो गया. इसके बाद साहियाओं ने भी नाराजगी जाहिर की. कहा कि वे आहत हैं.

क्या कहता है पीएचईडी

इधर पीएचईडी के पदाधिकारी अभिक अंबाला ने बताया कि गिरिडीह जिले में दो प्रमंडल हैं. इनमें तकरीबन 2400 जलसहिया कार्यरत हैं. कार्य में लापरवाही के कारण लगभग 200 जलसहियाओं का मानदेय रोका गया है. इन जलसहियाओं से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन अब तक विभाग को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है.

