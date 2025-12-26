नवजीवन क्रेडिट सोसायटी घोटाले में अभियोजन पक्ष के बयान आरंभ
सोसायटी ने देशभर में करीब 228 शाखाएं खोल रखी थी. जिनमें से 206 शाखाएं राजस्थान में थी.
Published : December 26, 2025 at 8:28 PM IST
जयपुर: राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के नवजीवन क्रेडिट सोसायटी घोटाले मामले में ईडी मामलों की विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष के बयान आरंभ हो गए हैं. प्रकरण में आगामी सुनवाई 9 जनवरी को होगी.
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय)के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि प्रकरण में परिवादी व सहायक निदेशक ईडी मुकेश कुमार मीणा के बयान दर्ज कराए गए. उन्होंने बयानों में नवजीवन क्रेडिट सोसायटी के गठन और घोटाले की जानकारी दी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में 270 करोड़ रुपए बैंकों से नकद निकाले गए थे. इस संबंध में दस्तावेजों को भी अदालत में पेश किया गया. इससे पहले सभी आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज तय किए थे.
एसओजी ने 2019 में इस घोटाले का खुलासा किया था. एसओजी की जांच में सामने आया था कि नवजीवन क्रेडिट सोसायटी ने देशभर में करीब 228 शाखाएं खोल रखी थी. जिनमें से 206 शाखाएं राजस्थान में थी. सोसायटी में करीब 1.93 लाख लोगों ने निवेश कर रखा था. इस घोटाले का मास्टरमाइंड बाड़मेर निवासी गिरधर सिंह सोढा था. उसने परिवार के सदस्यों और जानकारों के नाम से फर्जी कंपनियां बनाई थीं. आरोपियों ने मिलीभगत कर घोटाले की राशि को कोऑपरेटिव बैंक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा अन्य जगहों पर निवेश किया. प्रकरण दर्ज होने के बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगने पर ईडी ने भी इस मामले में एंट्री की. जांच में आया कि सोसायटी ने निवेशकों से पांच साल में उनकी जमा राशि को दुगना करने का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी की थी.