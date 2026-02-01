ETV Bharat / state

मोबाइल-कंप्यूटर पर जल्द दिखेगी सदियों पुरानी 'सिरमौरी लिपि', यूनिकोड में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू

'सिरमौरी लिपि' को मिलेगा वैश्विक मंच ( PIC CREDIT: VISHWAJEET MANDAL )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान अब केवल पुरानी पांडुलिपियों और शिलालेखों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही है. सदियों पुरानी सिरमौरी लिपि को अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था यूनिकोड कंसोर्टियम ने यूनिकोड में शामिल करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसे सिरमौर की भाषा, संस्कृति और इतिहास के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है. दरअसल यूनिकोड की तकनीकी समिति की हालिया बैठक में सिरमौरी लिपि के लिए 55 कोड प्वाइंट (U+11850 से U+1188F) अंतरिम तौर पर सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई है. वर्तमान में सिरमौरी लिपि को अंतरिम तौर पर कोड प्वाइंट आवंटित किए गए हैं. अंतिम तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद इसे यूनिकोड मानक में स्थायी स्थान मिलेगा और यह लिपि मोबाइल, कंप्यूटर, वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी. 55 कोड प्वाइंट सुरक्षित (PIC CREDIT: VISHWAJEET MANDAL) कोड प्वाइंट निर्धारित यूनिकोड के आधिकारिक प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार सिरमौरी लिपि को यूनिकोड के पूरक बहुभाषी तल (सप्लीमेंटरी मल्टीलिंगुअल प्लेन) में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. इसके तहत U+11850 से U+1188F तक कोड प्वाइंट निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि लिपि के अक्षर, मात्राएं, विराम चिह्न और अंक डिजिटल रूप में मानकीकृत किए जा सकें. प्रस्ताव दस्तावेज में सिरमौरी लिपि के सभी वर्णों का तकनीकी विवरण, नामकरण और संरचना स्पष्ट की गई है. इससे भविष्य में सिरमौरी के लिए फॉन्ट, कीबोर्ड लेआउट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट विकसित करना संभव हो सकेगा. विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल सिरमौर क्षेत्र की ऐतिहासिक लेखन परंपरा को डिजिटल मंच पर संरक्षित और सुलभ बनाने में अहम भूमिका निभाएगी. वैश्विक पहचान दिलाने में विश्वजीत मंडल की निर्णायक भूमिका सिरमौरी लिपि को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अंडमान-निकोबार निवासी विश्वजीत मंडल अहम सूत्रधार बनकर सामने आए हैं. भाषा और लिपियों के प्रति बचपन से रुचि रखने वाले मंडल ने कोविड काल के दौरान अपने इस जुनून को गंभीर शोध का रूप दिया. वो इससे पहले आदिवासी मुंडारी लिपि को भी यूनिकोड जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. वर्ष 2020 में यूनिकोड संस्था की ओर से संपर्क किए जाने के बाद उनका ध्यान सिरमौरी लिपि की ओर केंद्रित हुआ. इसके बाद कई वर्षों तक गहन शोध, ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन और तकनीकी दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया चली. 15 अक्तूबर 2025 को सौंपा गया विस्तृत प्रस्ताव