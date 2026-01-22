ETV Bharat / state

परिवहन विभाग में ATDC आवेदन प्रकिया होगी ऑनलाइन; 10 लाख आबादी पर 1 प्रशिक्षण केंद्र

लकनऊ: उत्तर प्रदेश में एक्रीडेटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर (ATDC) की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू की जाएगी. इसका उद्देश्य यही है कि ट्रेंड ड्राइवर्स को ही स्थायी लाइसेंस मिल सके. यह प्रक्रिया सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी सहायक होगी. प्रदेश में ATDC की स्थापना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) द्वारा की गई है.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि ATDC की स्थापना और रख-रखाव के लिए आवेदन पत्र सभी जरूरी अभिलेखों के साथ नए विकसित किए जा रहे पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. अब तक इसके लिए विभाग में ऑफलाइन व्यवस्था थी. उन्होंने बताया कि जल्द ही पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा. इस पर विभाग तेजी से काम कर रहा है.

10 लाख आबादी पर प्रशिक्षण केंद्र: परिवहन मंत्री ने बताया कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रत्यायन प्रशिक्षण चालन केंद्र (ATDC) की स्थापना किए जाने का प्रावधान है. लगभग 21 जिलों में यह प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है. प्रत्यायन प्रशिक्षण केंद्र (ATDC) के लिए 58 जिलों प्रशिक्षण केंद्र की कार्रवाई ऑफलाइन माध्यम से की जा रही थी, लेकिन आगे से ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

दुर्घटनाएं रोकने पर फोकस: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की चिंता सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को लेकर है. समय-समय पर मुख्यमंत्री के निर्देश प्राप्त होते हैं कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के आकड़ों को 50 प्रतिशत तक कम किया जाए. इसीलिए सरकार का मानना है कि सड़क पर ट्रेंड ड्राइवर ही वाहन चलाएं, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.