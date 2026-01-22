परिवहन विभाग में ATDC आवेदन प्रकिया होगी ऑनलाइन; 10 लाख आबादी पर 1 प्रशिक्षण केंद्र
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि ATDC के लिए नया पोर्टल जल्द लाइव होगा.
लकनऊ: उत्तर प्रदेश में एक्रीडेटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर (ATDC) की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू की जाएगी. इसका उद्देश्य यही है कि ट्रेंड ड्राइवर्स को ही स्थायी लाइसेंस मिल सके. यह प्रक्रिया सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी सहायक होगी. प्रदेश में ATDC की स्थापना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) द्वारा की गई है.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि ATDC की स्थापना और रख-रखाव के लिए आवेदन पत्र सभी जरूरी अभिलेखों के साथ नए विकसित किए जा रहे पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. अब तक इसके लिए विभाग में ऑफलाइन व्यवस्था थी. उन्होंने बताया कि जल्द ही पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा. इस पर विभाग तेजी से काम कर रहा है.
10 लाख आबादी पर प्रशिक्षण केंद्र: परिवहन मंत्री ने बताया कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रत्यायन प्रशिक्षण चालन केंद्र (ATDC) की स्थापना किए जाने का प्रावधान है. लगभग 21 जिलों में यह प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है. प्रत्यायन प्रशिक्षण केंद्र (ATDC) के लिए 58 जिलों प्रशिक्षण केंद्र की कार्रवाई ऑफलाइन माध्यम से की जा रही थी, लेकिन आगे से ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
दुर्घटनाएं रोकने पर फोकस: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की चिंता सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को लेकर है. समय-समय पर मुख्यमंत्री के निर्देश प्राप्त होते हैं कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के आकड़ों को 50 प्रतिशत तक कम किया जाए. इसीलिए सरकार का मानना है कि सड़क पर ट्रेंड ड्राइवर ही वाहन चलाएं, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
परिवहन-खनन विभाग के अधिकारियों की बैठक: कुछ महीने पहले एसटीएफ ने परिवहन विभाग और खनन विभाग के अधिकारियों पर ओवरलोडिंग और वसूली को लेकर कार्रवाई की थी. कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. दोनों विभागों के कई अफसरों को सस्पेंड भी किया गया.
विभागों ने एक-दूसरे पर आरोप भी लगाए. परिवहन विभाग का तर्क था कि जहां पर खनन होता है, वहां से ही गाड़ियां ओवरलोड न निकलें. खनन विभाग का तर्क है कि परिवहन विभाग सही से जांच नहीं करता है. इसलिए ओवरलोड वाहन चलते हैं.
दोनों विभागों में आपसी सामंजस्य रहे इसके लिए उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक माला श्रीवास्तव की संयुक्त अध्यक्षता में बुधवार को परिवहन विभाग मुख्यालय पर विभागीय बैठक हुई.
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने परिवहन प्रबंधन, ओवरलोडिंग नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए. वहीं, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म माला श्रीवास्तव ने खनन से जुड़े विषयों में नियमों का कड़ाई से पालन और विभागीय कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करने पर जोर दिया. दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच बेहतर आपसी समन्वय और सामने आए मुद्दों पर पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण के लिए संयुक्त प्लानिंग तैयार की गई.
