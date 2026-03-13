अच्छे नंबर लाने पर सरकारी स्कूल की छात्राओं को हेलिकॉप्टर की सवारी, प्रिंसिपल ने पूरा किया सपना
परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने तीन छात्राओं को हेलिकॉप्टर की सवारी करवाकर उनका सपना पूरा किया.
Published : March 13, 2026 at 2:09 PM IST
जयपुर: नागौर जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का अनोखा सपना उस समय सच हो गया, जब स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें हेलिकॉप्टर की सवारी करवाई. पढ़ाई में अच्छे अंक लाने पर छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह खास पहल की गई. इस पहल के पीछे स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों की सोच थी कि बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाए.
स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र ढाका ने बताया कि स्कूल में बोर्ड एग्जाम से पहले छात्राओं का टेस्ट लिया गया इस दौरान स्कूल की तीन बच्चियों ने टेस्ट में टॉप किया. ऐसे में छात्राओं से बातचीत के दौरान उनसे पूछा था कि उनका सपना क्या है. इस पर छात्राओं ने बताया कि उनका सपना जीवन में एक बार हेलिकॉप्टर में बैठने का है. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली इन छात्राओं के लिए यह सपना बहुत बड़ा था. छात्राओं ने भी मेहनत की और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए. इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उनका सपना पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी. आज चौमू में इन तीनों छात्राओं को हेलिकॉप्टर में बैठाकर सवारी करवाई गई, जब छात्राएं हेलिकॉप्टर में बैठीं तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी.
नागौर में नहीं मिली परमिशन: ढाका ने बताया कि पहले बच्चियों को नागौर में हेलिकॉप्टर की सवारी करवानी थी, लेकिन नागौर में परमिशन नहीं मिली. इसके बाद बच्चों को चौमूं लाया गया और उसके बाद उन्हें हेलिकॉप्टर की सवारी करवाई गई. इस मौके पर छात्राओं ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका सपना इतनी जल्दी सच हो जाएगा. हेलिकॉप्टर में बैठने का अनुभव उनके लिए जीवनभर यादगार रहेगा. उन्होंने बताया कि अब वे और भी मेहनत से पढ़ाई करेंगी और जीवन में आगे बढ़कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करेंगी.
स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि इस तरह की पहल का उद्देश्य बच्चों को प्रेरित करना है, ताकि वे पढ़ाई के प्रति उत्साहित रहें और बड़े सपने देखने की हिम्मत कर सकें. उनका कहना है कि अगर बच्चों को सही दिशा और प्रोत्साहन मिले तो वे किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं. उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में इस तरह के प्रेरणादायक प्रयास बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.
