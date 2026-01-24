विरासत की दीवारों के बीच महिला कारीगरों के हुनर को मिला मंच, उद्यमिता की ओर एक मजबूत कदम
प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन के 'आर्टिजंस कलेक्टिव' के माध्यम से महिला कारीगरों हुनर दिखाने का मंच मिला.
Published : January 24, 2026 at 3:56 PM IST
जयपुर: विरासत की दीवारों के बीच देशभर की महिला कारीगरों के सपने, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानियां जीवंत हुईं. कसीदा, जूट, मूंज, जलकुंभी और पारंपरिक हस्तकला से बने हर उत्पाद के पीछे मेहनत से भरी जिंदगियां और आत्मविश्वास की नई पहचान देखने को मिली. प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन (PDKF) के 'आर्टिजंस कलेक्टिव' के माध्यम से महिला कारीगरों को वह मंच मिला, जहां उनका हुनर केवल कला नहीं, बल्कि सम्मान, बाज़ार और भविष्य की गारंटी बनकर उभरा.
देशभर की महिला शिल्पकार एक मंच पर: प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'पीडीकेएफ आर्टिजंस कलेक्टिव' के दूसरे संस्करण ने महिला कारीगरों के हुनर को न सिर्फ मंच दिया, बल्कि उन्हें उद्यमी और मार्केटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नई सोच भी पेश की. ऐतिहासिक सिटी पैलेस में आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य महिला शिल्पकारों को केवल उत्पाद बनाने तक सीमित न रखते हुए, उन्हें बाजार और व्यवसाय की मुख्यधारा से जोड़ना था. आयोजन में देश के 20 से ज्यादा राज्यों से 70 से अधिक महिला कारीगर भाग ले रही हैं. यहां 40 से अधिक पारंपरिक और आधुनिक शिल्प विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है. आगंतुक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नाइट बाजार के माध्यम से भारत की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं.
पढ़ें: राजस्थान में लाखों महरूम कामगार महिलाओं की आवाज बनी 'मेवा दीदी'
पर्यटन और बाजार से सीधा जुड़ाव: आयोजन में शिरकत करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि 'आर्टिजंस कलेक्टिव' महिला कारीगरों और कलाकारों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम है. उन्होंने कहा कि इस समय जयपुर में बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आ रहे हैं, ऐसे में ये मंच महिला कारीगरों को अपनी कला दिखाने का सही अवसर देता है. यहां न सिर्फ शिल्प का प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि सीधी बिक्री, ऑर्डर और ग्लोबल मार्केट से कनेक्शन भी बन रहा है. उन्होंने बताया कि फाउंडेशन महिला कारीगरों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी प्रमोट कर रहा है. राजस्थान में नए ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू किए गए हैं, जहां महिलाओं और युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है.
यह भी पढ़ें: मेगा पीटीएम में डिप्टी सीएम दीया कुमारी, कहा-बच्चे हैं देश का भविष्य, बेटियों को मिले समान अवसर
कोलकाता से बाड़मेर तक आत्मनिर्भरता की कहानियां: पश्चिम बंगाल, कोलकाता से आई स्मिता मित्रा ने बताया कि जूट से बने उनके हैंडीक्राफ्ट उत्पादों ने सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दिया है. 'इंडिया स्टोरी' एग्जीबिशन में चयन के बाद जयपुर में उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिला, जहां उनके यूनिक डिज़ाइन बैग्स को खास सराहना मिल रही है. वहीं, राजस्थान के बाड़मेर से आई संजू देवी ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से कसीदे, कटाव और मुका-कांचली का काम कर रही हैं. वे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हजारों महिलाओं को हस्तकला का प्रशिक्षण दे रही हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने उनके द्वारा तैयार किया गया एक बैग खरीदकर महिला कारीगरों का उत्साह भी बढ़ाया.
हुनर बना सम्मान और आजीविका का साधन: इसी तरह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से आई मंतिया राना ने बताया कि कुश, मूंज, जलकुंभी और जूट से बने उत्पादों के जरिए आज उनके साथ करीब 500 महिलाएं काम कर रही हैं. इस काम से महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की जरूरतें भी सम्मानपूर्वक पूरी कर पा रही हैं.
स्टाइलिंग, उद्यमिता और भविष्य की चर्चाएं: कार्यक्रम का दूसरा दिन फोकस स्टाइलिंग, उद्यमिता और शिल्प के भविष्य पर केंद्रित रहा. इसमें सुरभि शुक्ला के साथ स्टाइलिंग-फोकस्ड सेशन, डॉ. तूलिका गुप्ता और प्रियंवदा गोलच्छा के साथ शिल्प के भविष्य पर पैनल चर्चा, तथा फैशन और संस्कृति से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों के साथ संवाद आयोजित किए गए. इसके साथ ही तृप्ति पांडे की ओर से 'ए ट्रेजर ऑफ टेल्स: बियॉन्ड क्राफ्ट' पर विशेष प्रस्तुति हुई. कुल मिलाकर, 'पीडीकेएफ आर्टिजंस कलेक्टिव' महिला कारीगरों के हुनर को पहचान, बाज़ार और भविष्य देने वाला ऐसा मंच बनकर उभरा है, जहां शिल्प केवल कला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सशक्तिकरण की कहानी बन रहा है.