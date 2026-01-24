ETV Bharat / state

विरासत की दीवारों के बीच महिला कारीगरों के हुनर को मिला मंच, उद्यमिता की ओर एक मजबूत कदम

महिला शिल्पकारों के साथ दीयाकुमारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: विरासत की दीवारों के बीच देशभर की महिला कारीगरों के सपने, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानियां जीवंत हुईं. कसीदा, जूट, मूंज, जलकुंभी और पारंपरिक हस्तकला से बने हर उत्पाद के पीछे मेहनत से भरी जिंदगियां और आत्मविश्वास की नई पहचान देखने को मिली. प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन (PDKF) के 'आर्टिजंस कलेक्टिव' के माध्यम से महिला कारीगरों को वह मंच मिला, जहां उनका हुनर केवल कला नहीं, बल्कि सम्मान, बाज़ार और भविष्य की गारंटी बनकर उभरा. देशभर की महिला शिल्पकार एक मंच पर: प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'पीडीकेएफ आर्टिजंस कलेक्टिव' के दूसरे संस्करण ने महिला कारीगरों के हुनर को न सिर्फ मंच दिया, बल्कि उन्हें उद्यमी और मार्केटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नई सोच भी पेश की. ऐतिहासिक सिटी पैलेस में आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य महिला शिल्पकारों को केवल उत्पाद बनाने तक सीमित न रखते हुए, उन्हें बाजार और व्यवसाय की मुख्यधारा से जोड़ना था. आयोजन में देश के 20 से ज्यादा राज्यों से 70 से अधिक महिला कारीगर भाग ले रही हैं. यहां 40 से अधिक पारंपरिक और आधुनिक शिल्प विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है. आगंतुक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नाइट बाजार के माध्यम से भारत की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं. पढ़ें: राजस्थान में लाखों महरूम कामगार महिलाओं की आवाज बनी 'मेवा दीदी' पर्यटन और बाजार से सीधा जुड़ाव: आयोजन में शिरकत करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि 'आर्टिजंस कलेक्टिव' महिला कारीगरों और कलाकारों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम है. उन्होंने कहा कि इस समय जयपुर में बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आ रहे हैं, ऐसे में ये मंच महिला कारीगरों को अपनी कला दिखाने का सही अवसर देता है. यहां न सिर्फ शिल्प का प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि सीधी बिक्री, ऑर्डर और ग्लोबल मार्केट से कनेक्शन भी बन रहा है. उन्होंने बताया कि फाउंडेशन महिला कारीगरों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी प्रमोट कर रहा है. राजस्थान में नए ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू किए गए हैं, जहां महिलाओं और युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है.