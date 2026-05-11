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कुचामन में जीव दया और पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 लाख की भूमि दान

कुचामन सिटी: शहर में जीव दया, गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 लाख रुपए की भूमि दान की गई है. प्रेमचंद मोहन चैरिटेबल ट्रस्ट ने सामाजिक संस्था 'जीव दया सेवा समिति' को कार्यालय संचालन और सेवा कार्यों के लिए करीब 1500 वर्ग फीट भूमि दान की है. कुचामन वैली क्षेत्र स्थित इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है. इस मौके पर समिति सदस्यों ने ट्रस्ट की संरक्षिका चंद्रकला देवी माथुर व ट्रस्ट से जुड़े अरशद अख्तर कुरैशी, श्यामलाल कुमावत और रितु माथुर का अभिनंदन किया एवं आभार जताया.

चंद्रकला देवी माथुर ने कहा कि समाज में सेवा और संवेदना की भावना मजबूत होना बेहद जरूरी है. जीव दया और पर्यावरण संरक्षण आज समय की बड़ी आवश्यकता बन चुके हैं. इसी सोच के साथ यह भूमि समाज हित के कार्यों के लिए समर्पित की है. जीव दया सेवा समिति के अध्यक्ष नरेश जैन ने कहा, यह केवल जमीन का दान नहीं बल्कि संस्था के सेवा कार्यों के प्रति समाज के विश्वास का प्रतीक है. समिति लंबे समय से गौसेवा, पक्षियों के संरक्षण और पर्यावरण बचाने को लेकर अभियान चला रही है. अब इस भूमि पर संस्था का कार्यालय और सेवा गतिविधियों से जुड़े कार्य संचालित किए जाएंगे.

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