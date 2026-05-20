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प्री डीएलएड 2026: AI निगरानी और सख्त सुरक्षा के बीच संपन्न हुई परीक्षा, 82% अभ्यर्थी पहुंचे

कमांड सेंटर से रियल टाइम निगरानी: सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव फीड स्टेट कमांड सेंटर तक पहुंचाई गई, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञों ने संदिग्ध गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी. जयपुर रीजनल सेंटर स्थित स्टेट कमांड सेंटर से वीएमओयू कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने खुद परीक्षा की निगरानी की. उन्होंने बताया कि एआई सॉफ्टवेयर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत अलर्ट जारी करता है और संबंधित केंद्राधीक्षक को तत्काल संदेश भेजकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है.

जयपुर: प्रदेशभर में बुधवार को प्री डीएलएड परीक्षा-2026 कड़े सुरक्षा इंतजामों और एआई आधारित निगरानी व्यवस्था के बीच आयोजित की गई. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 887 परीक्षा केंद्रों पर 6 लाख 5 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत थे. करीब 82 फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. इस बार पूरे प्रदेश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया.

केंद्रों पर सख्ती, मेटल वस्तुएं उतरवाई गईं: परीक्षा शुरू होने से पहले सभी केंद्रों पर सघन चेकिंग की गई. अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग, फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया गया. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ धातु की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहा. जयपुर के राजस्थान कॉलेज केंद्र पर कई महिला अभ्यर्थियों को नाक की बाली और अन्य आभूषण उतारने में परेशानी हुई. सुरक्षा कर्मियों ने मेटल की हर वस्तु हटवाने के बाद ही प्रवेश दिया.

नाक में से बाली उतारने की जद्दोजहद करती अभ्यर्थी (ETV Bharat Jaipur)

डमी परीक्षार्थियों और नकल माफिया पर फोकस: वीएमओयू कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने बताया कि इस बार मुख्य फोकस डमी परीक्षार्थियों और नकल माफिया पर रोक लगाने पर रहा. इसी उद्देश्य से पहली बार एआई सुरक्षा तंत्र लागू किया गया. सभी अभ्यर्थियों को पर्सनलाइज्ड ओएमआर शीट दी गई ताकि किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे. प्रो. वर्मा ने कहा कि परीक्षा को पारदर्शी, निष्पक्ष और नकलमुक्त बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए. पेपर लीक रोकने के लिए भरोसेमंद पेपर सेटर, प्रिंटिंग प्रेस और जीपीएस युक्त वाहनों से ट्रेजरी तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई. पेपर एग्जाम तक पुलिस निगरानी में रखे गए.

प्री डीएलएड को लेकर बनाया गया कमांड सेंटर (ETV Bharat Jaipur)

दो पारियों में हुई परीक्षा: परीक्षा दो पारियों में आयोजित हुई. पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चली. अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के अंदर ही प्रवेश दिया गया और गेट बंद होने के बाद किसी को अंदर नहीं आने दिया गया.

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