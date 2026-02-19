ETV Bharat / state

बूंदी की दबलाना पुलिस ने जीता दिल: सफाईकर्मी की पत्नी को बनाया बहन, बेटे की शादी में भरा मायरा

बूंदी: खाकी वर्दी को अक्सर सख्ती और कानून की कठोरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दबलाना थाने से जो तस्वीर सामने आई, उसने इस धारणा को भावनाओं की नमी से भिगो दिया. यहां पुलिसकर्मियों ने ऐसा काम किया, जिसने पूरे कस्बे की आंखें नम कर दीं. थाने में वर्षों से सफाई का जिम्मा संभाल रहे ओमप्रकाश वर्मा के परिवार के साथ पुलिस ने सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं निभाया, बल्कि दिल से जुड़कर एक ऐसा सामाजिक उदाहरण पेश किया, जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

बेटे की शादी में पुलिस बनी परिवार: 18 फरवरी, बुधवार का दिन ओमप्रकाश के परिवार के लिए बेहद खास था. कस्बे के गेस्ट हाउस में उनके बेटे पंकज कुमार की शादी थी. घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सीमित साधनों के बीच व्यवस्थाओं का बोझ भी कम नहीं था. ओमप्रकाश ने अपने थाने के साथियों को सादे मन से शादी का न्योता दिया था. उन्हें क्या पता था कि यह निमंत्रण उनके जीवन की सबसे बड़ी भावनात्मक पूंजी बन जाएगा.

पुलिसकर्मियों ने भरा मायरा (ETV Bharat Bundi)

इसे भी पढ़ें- सराहनीय पहल : थाने में सफाई कार्य करने वाले की बेटी की शादी में मायरा भरने पहुंची पुलिस

ओमप्रकाश की निष्ठा की कहानी: थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि थाने में ओमप्रकाश की सेवा भावना से हर कोई परिचित है. वर्षों से वे पूरी निष्ठा से साफ-सफाई का कार्य करते आ रहे हैं. उनकी ईमानदारी और समर्पण ने पुलिसकर्मियों के दिलों में उनके लिए विशेष स्थान बना दिया था, जब बेटे की शादी की बात सामने आई, तो थाने के स्टाफ ने तय किया कि इस खुशी में वे सिर्फ मेहमान बनकर नहीं जाएंगे, बल्कि भाई बनकर फर्ज निभाएंगे. प्रशिक्षु डीवाईएसपी निर्मला पांड्या और थाना प्रभारी प्रिया व्यास के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मियों ने आपस में चर्चा की. तय हुआ कि ओमप्रकाश की पत्नी गीता बाई को अपनी बहन मानकर ‘मायरा’ (भात) भरा जाएगा.