बूंदी की दबलाना पुलिस ने जीता दिल: सफाईकर्मी की पत्नी को बनाया बहन, बेटे की शादी में भरा मायरा

दबलाना थाने की पुलिस ने सफाईकर्मी ओमप्रकाश वर्मा के बेटे की शादी में मायरा भरा, चुनरी ओढ़ाई और 21 हजार का नेग दिया.

पुलिस ने सफाईकर्मी की पत्नी को बनाया बहन
पुलिसकर्मियों ने सफाईकर्मी की पत्नी को बनाया बहन (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 2:16 PM IST

बूंदी: खाकी वर्दी को अक्सर सख्ती और कानून की कठोरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दबलाना थाने से जो तस्वीर सामने आई, उसने इस धारणा को भावनाओं की नमी से भिगो दिया. यहां पुलिसकर्मियों ने ऐसा काम किया, जिसने पूरे कस्बे की आंखें नम कर दीं. थाने में वर्षों से सफाई का जिम्मा संभाल रहे ओमप्रकाश वर्मा के परिवार के साथ पुलिस ने सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं निभाया, बल्कि दिल से जुड़कर एक ऐसा सामाजिक उदाहरण पेश किया, जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

बेटे की शादी में पुलिस बनी परिवार: 18 फरवरी, बुधवार का दिन ओमप्रकाश के परिवार के लिए बेहद खास था. कस्बे के गेस्ट हाउस में उनके बेटे पंकज कुमार की शादी थी. घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सीमित साधनों के बीच व्यवस्थाओं का बोझ भी कम नहीं था. ओमप्रकाश ने अपने थाने के साथियों को सादे मन से शादी का न्योता दिया था. उन्हें क्या पता था कि यह निमंत्रण उनके जीवन की सबसे बड़ी भावनात्मक पूंजी बन जाएगा.

पुलिसकर्मियों ने भरा मायरा (ETV Bharat Bundi)

ओमप्रकाश की निष्ठा की कहानी: थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि थाने में ओमप्रकाश की सेवा भावना से हर कोई परिचित है. वर्षों से वे पूरी निष्ठा से साफ-सफाई का कार्य करते आ रहे हैं. उनकी ईमानदारी और समर्पण ने पुलिसकर्मियों के दिलों में उनके लिए विशेष स्थान बना दिया था, जब बेटे की शादी की बात सामने आई, तो थाने के स्टाफ ने तय किया कि इस खुशी में वे सिर्फ मेहमान बनकर नहीं जाएंगे, बल्कि भाई बनकर फर्ज निभाएंगे. प्रशिक्षु डीवाईएसपी निर्मला पांड्या और थाना प्रभारी प्रिया व्यास के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मियों ने आपस में चर्चा की. तय हुआ कि ओमप्रकाश की पत्नी गीता बाई को अपनी बहन मानकर ‘मायरा’ (भात) भरा जाएगा.

सबने मिलकर जमा किए पैसे: देखते ही देखते थाने के हर छोटे-बड़े कर्मचारी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान देना शुरू किया. किसी ने सौ रुपये दिए, किसी ने हजार. कुछ ही समय में हजारों रुपये एकत्र हो गए. उन पैसों से गीता बाई के लिए चुनरी, साड़ी और अन्य उपहार खरीदे गए. साथ ही 21 हजार रुपये का नेग भी तय किया गया, जब शादी समारोह में अचानक पूरा थाना स्टाफ पहुंचा, तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.

पुलिसकर्मियों ने 21 हजार का नेग भी दिया
पुलिसकर्मियों ने 21 हजार का नेग भी दिया (ETV Bharat Bundi)

वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को एक साथ देखकर पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई औपचारिकता है, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए गीता बाई को चुनरी ओढ़ाई और मायरे की रस्म निभाई, तो माहौल भावुक हो उठा. प्रशिक्षु डीवाईएसपी निर्मला पांड्या और थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने आगे बढ़कर गीता बाई को बहन का मान देते हुए चुनरी ओढ़ाई. 21 हजार रुपये का नेग और उपहार भेंट किए गए.

इस दौरान सहायक थाना अधिकारी भंवर सिंह शक्तावत, बद्रीलाल मीणा, महेंद्र कुमार, कांस्टेबल श्रवण डारा, नरेश चौधरी, हंसराज मीणा, कैलाश चंद मीणा, जसराज और महिला कांस्टेबल करिश्मा सहित सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे. दबलाना के उप सरपंच सुरेंद्र गौतम ने बताया कि लोग कह रहे हैं कि पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था संभालने वाली नहीं, बल्कि समाज का अभिन्न हिस्सा है, जब वही पुलिस किसी जरूरतमंद के परिवार के साथ खड़ी होती है, तो भरोसे की डोर और मजबूत होती है.

