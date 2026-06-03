ETV Bharat / state

बूंदी में मिला खून ले लथपथ युवक का शव, हत्या की आशंका

सूचना पर पहुंची डाबी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

POLICE RECOVERED BODY OF MAN, MURDER SUSPECTED
पुलिस थाना डाबी. (ETV Bharat bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदीः जिले के डाबी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब चमन चौराहा के समीप बंद पड़े पत्थर स्टॉक पर एक युवक का खून से लथपथ शव मिला. शव की हालत देखकर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही डाबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बंद पड़े पत्थर स्टॉक पर एक युवक का लहूलुहान शव पड़ा देखा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना डाबी थाना पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची डाबी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

पढ़ेंः भाजपा नेता की गला काटकर हत्या, गोदाम में मिला लहूलुहान शव, धरने पर बैठे परिजन

मजदूरी का कार्य करता थाः पुलिस ने शव को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान कोटा निवासी कपिल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कपिल डाबी क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करता था और पिछले कुछ समय से अपने परिवार से अलग रह रहा था. पुलिस अब उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों की भी पड़ताल कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल की परिस्थितियों और शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

एफएसएल टीम को बुलायाः घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया. तालेड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजेश टेलर ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जो वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. टीम द्वारा मौके से खून के नमूने, अन्य संदिग्ध सामग्री और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं.

TAGGED:

POLICE RECOVERED BODY OF MAN
MURDER SUSPECTED
बूंदी में युवका का मर्डर
BODY FOUND IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.