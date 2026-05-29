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अपशिष्ट पदार्थ के खुले में लगाए ढेर, विरोध के बाद बड़ीसादड़ी थाने में मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ीसादड़ी क्षेत्र में डाला गया औद्योगिक अपशिष्ट. ( ETV Bharat CHITTORGARH )

चित्तौड़गढ़ः उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को सार्वजनिक रूप से डालने को लेकर बड़ीसादड़ी में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. ऐसे में बड़ीसादड़ी थाने में अपनी जमीन पर मिट्टी डलवाने वाले लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. प्रार्थी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की जमीन पर जो अपशिष्ट डाला गया है वह हानिकारक एवं खतरनाक है तथा पानी के संपर्क में आने के बाद एसिड बनता है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है. बड़ीसादड़ी सीआई भवानी शंकर ने बताया कि पुलिस थाने पर बड़ीसादड़ी निवासी रणजीत सिंह पुत्र नारायणसिंह झाला ने एक रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट में बताया कि बड़ीसादड़ी व आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बारीक मिट्टी के ढेर लगा दिए. इसकी जांच की तो सामने आया कि यह मिट्टी कंपनी से निकलने वाला केमिकल का अपशिष्ट है. यह अत्यंत जहरीला एवं खतरनाक है. इसकी जगह-जगह पर डंपिंग कर दी गई थी जो की पर्यावरण के लिए हानिकारक है. यह भी आरोप लगाया कि पानी के संपर्क में आने के बाद यह मिट्टी रासायनिक क्रिया के बाद एसिड बन जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र की जमीन बंजर हो सकती है. चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ीसादड़ी थाना क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्ट डालने के मामले में जांच करते बड़ीसादड़ी पुलिस. (ETV Bharat CHITTORGARH)