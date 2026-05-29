अपशिष्ट पदार्थ के खुले में लगाए ढेर, विरोध के बाद बड़ीसादड़ी थाने में मामला दर्ज
प्रार्थी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की जमीन पर जो अपशिष्ट डाला गया है वह हानिकारक एवं खतरनाक है.
Published : May 29, 2026 at 5:57 PM IST
चित्तौड़गढ़ः उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को सार्वजनिक रूप से डालने को लेकर बड़ीसादड़ी में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. ऐसे में बड़ीसादड़ी थाने में अपनी जमीन पर मिट्टी डलवाने वाले लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. प्रार्थी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की जमीन पर जो अपशिष्ट डाला गया है वह हानिकारक एवं खतरनाक है तथा पानी के संपर्क में आने के बाद एसिड बनता है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है.
बड़ीसादड़ी सीआई भवानी शंकर ने बताया कि पुलिस थाने पर बड़ीसादड़ी निवासी रणजीत सिंह पुत्र नारायणसिंह झाला ने एक रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट में बताया कि बड़ीसादड़ी व आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बारीक मिट्टी के ढेर लगा दिए. इसकी जांच की तो सामने आया कि यह मिट्टी कंपनी से निकलने वाला केमिकल का अपशिष्ट है. यह अत्यंत जहरीला एवं खतरनाक है. इसकी जगह-जगह पर डंपिंग कर दी गई थी जो की पर्यावरण के लिए हानिकारक है. यह भी आरोप लगाया कि पानी के संपर्क में आने के बाद यह मिट्टी रासायनिक क्रिया के बाद एसिड बन जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र की जमीन बंजर हो सकती है.
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मामला किया दर्जः बड़ीसादड़ी सीआई ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया. इस संबंध में सीकर निवासी रविंद्र कुमार यादव, सुभाष नगर चित्तौड़गढ़ निवासी वैभव मेहता सहित अन्य जिंक के ठेकेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. इसके अलावा बड़ीसादड़ी क्षेत्र में अपनी जमीन पर मिट्टी डलवाने वाले कमल टांक, देवीलाल धाकड़, भारत धाकड़, राजू धाकड़, विशाल कंठालिया, कमल सहित अन्य को भी नामजद किया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. साथ ही जिंक के अपशिष्ट को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं.
लोगों को लगा रेलवे की मिट्टी के ढेरः बड़ीसादड़ी सीआई भवानी शंकर ने बताया कि पुलिस ने जिंक के इस अपशिष्ट को लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने भी मौका देखा है. प्रारंभिक रूप से यह अपशिष्ट जिंक स्मेल्टर दरीबा से आने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. यहां जिन लोगों ने इस मिट्टी को खाली किया वह रेलवे में भी ठेकेदार रहे थे. ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने समझा कि रेलवे को लेकर कोई काम चल रहा है, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने विरोध कर दिया.