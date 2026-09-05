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बहरोड़ में फिल्मी स्टाइल में थाने से भागे थे तीन चोर, 48 घंटे में 2 गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

कोटपूतली-बहरोड़: बहरोड़ कोतवाली थाने से फरार हुए चोरी के तीन आरोपियों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है. पुलिस ने चोरी के एक मामले में तीन आरोपियों को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने में रखा था. तीनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गए थे. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और आला अधिकारियों ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमों को सक्रिय किया था.

एडिशनल एसपी ने दी जानकारी: नीमराणा के एडिशनल एसपी सुरेश खींची ने बताया कि 3 सितंबर को कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया था. पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही थी. पूछताछ के दौरान तीनों को थाने के स्वागत कक्ष में रखा गया था. गुरुवार सुबह तीनों आरोपी मौका पाकर स्वागत कक्ष की खिड़की की लोहे की जाली तोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने लगातार दबिश देकर शनिवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.