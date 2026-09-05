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बहरोड़ में फिल्मी स्टाइल में थाने से भागे थे तीन चोर, 48 घंटे में 2 गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

एडिशनल एसपी सुरेश खींची ने कहा- पुलिस थाने से आरोपी कैसे फरार हुए, इसको लेकर विभागीय जांच भी की जा रही है.

Behror Police Station
पुलिस स्टेशन (ETV Bharat Behror file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 5:30 PM IST

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कोटपूतली-बहरोड़: बहरोड़ कोतवाली थाने से फरार हुए चोरी के तीन आरोपियों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है. पुलिस ने चोरी के एक मामले में तीन आरोपियों को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने में रखा था. तीनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गए थे. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और आला अधिकारियों ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमों को सक्रिय किया था.

एडिशनल एसपी ने दी जानकारी: नीमराणा के एडिशनल एसपी सुरेश खींची ने बताया कि 3 सितंबर को कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया था. पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही थी. पूछताछ के दौरान तीनों को थाने के स्वागत कक्ष में रखा गया था. गुरुवार सुबह तीनों आरोपी मौका पाकर स्वागत कक्ष की खिड़की की लोहे की जाली तोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने लगातार दबिश देकर शनिवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पढ़ें: पपला गुर्जर कांड के बाद बहरोड़ थाने में फिर बड़ी लापरवाही, संतरी को चकमा देकर भागे 3 आरोपी

2 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ छावड़ी (25) पुत्र प्रकाश चंद निवासी कल्याणपुरा, बहरोड़ और आशीष उर्फ दिल्लीवाला (31) पुत्र भगतराज निवासी चौबियान का मोहल्ला, बहरोड़ के रूप में हुई है. पुलिस अब तीसरे फरार आरोपी की तलाश में जुटी है. साथ ही थाने से आरोपी कैसे फरार हुए, इसको लेकर विभागीय जांच भी की जा रही है. आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है. साथ ही अन्य चोरी के मामलों का भी खुलासा हो सकता है.

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