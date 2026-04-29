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मोती महल विवाद: 7 महीने बाद मुख्य आरोपी मनुदेव सिनसिनी गिरफ्तार, कार से तोड़ा था गेट

भरतपुर: शहर के चर्चित मोती महल विवाद से जुड़ी सनसनीखेज घटना में पुलिस ने सात महीने बाद बड़ी कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी मनुदेव सिनसिनी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. मामले की जांच अभी जारी है और अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका भी पुलिस के जांच दायरे में है.

सीओ सिटी नरेंद्र कुमार ने बताया कि यह घटना 21 सितंबर 2025 की रात हुई थी. आरोपी मनुदेव सिनसिनी ने अपनी कार से मोती महल का मुख्य गेट तोड़कर परिसर में जबरन प्रवेश किया था. देर रात हुई इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था. घटना के पीछे मोती महल पर ऐतिहासिक झंडा फहराने को लेकर पहले से चल रहा विवाद था, जो उस समय काफी चर्चा में रहा था.

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1 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी: घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी लंबे समय तक फरार रहा. पुलिस की लगातार छानबीन के बाद 28 अप्रैल 2026 को उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. सीओ सिटी नरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के सहयोगियों की पहचान और उनकी भूमिका को लेकर जांच जारी है. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.