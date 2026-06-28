मेहंदीपुर बालाजी में चेन स्नेचिंग गिरोह पर कार्रवाई, गैंग की दो महिलाएं गिरफ्तार
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह की दो महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
Published : June 28, 2026 at 3:05 PM IST
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चेन काटने के काम आने वाला कैंचीनुमा कटर भी बरामद किया है.
मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस लगातार मंदिर क्षेत्र में सक्रिय जेबतराशी और चेन स्नेचिंग गैंग के खिलाफ अभियान चला रही है. थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि 27 जून 2026 को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आई महिला श्रद्धालु की सोने की चेन भीड़ का फायदा उठाकर काट ली गई थी. पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
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दो महिलाएं गिरफ्तार: थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध महिलाओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गीता (26) पत्नी सन्नी और मछला देवी (28) पत्नी ओमी के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से चेन काटने में प्रयुक्त कैंचीनुमा कटर भी बरामद कर लिया.
पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मंदिर परिसर में जेबतराशी और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. पुलिस लगातार सादे कपड़ों में जवान तैनात कर निगरानी कर रही है और ऐसे गिरोहों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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