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हनुमानगढ़: क्रिकेट सट्टा रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, 14.25 लाख रुपये बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

क्रिकेट सट्टा रैकेट पर बड़ी कार्रवाई
सट्टे के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
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हनुमानगढ़: जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना के निर्देश पर टाउन पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि राम सिंह कॉलोनी में क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन दांव लगाया जा रहा है. सूचना पर तुरंत दबिश दी गई और मौके पर दो मुख्य आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया.

पुलिस ने आरोपी दीपक कुमार (32 वर्ष) निवासी हनुमानगढ़ टाउन और विकास उर्फ जिम्मी जसुजा (46 वर्ष) निवासी हनुमानगढ़ टाउन को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से 14 लाख 25 हजार रुपये नकदी, 9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट तथा सट्टे का हिसाब-किताब रखने वाली डायरियां और किताबें बरामद की गईं.

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पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने स्पष्ट कहा कि नशा तस्करी, सट्टा और अन्य अपराध करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा. इस कार्रवाई में जिला विशेष टीम (DST) सेक्टर हनुमानगढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ टाउन पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), आईटी एक्ट की धारा 66डी तथा आरपीजीओ (RPGO) की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच थानाधिकारी अशोक बिश्नोई द्वारा की जा रही है.

इस सफल कार्रवाई में उपनिरीक्षक मोहर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार, हैड कांस्टेबल महंगा सिंह, प्रदीप सिंह, शंकर बागड़ी और भीमसेन की टीम शामिल रही. पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे गैरकानूनी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने का संदेश दिया है.

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