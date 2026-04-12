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हनुमानगढ़: क्रिकेट सट्टा रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, 14.25 लाख रुपये बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

सट्टे के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. ( ETV Bharat Hanumangarh )