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कुचामनसिटी: फर्जी रसद अधिकारी बनकर कर रहे थे वसूली, पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया

परबतसर और कुचामन सिटी में तीन फर्जी रसद अधिकारियों ने व्यापारियों से जांच के नाम पर पैसे ऐंठे. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

2 फर्जी अधिकारी गिरफ्तार
2 फर्जी अधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat KuchamanCity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
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कुचामन सिटी: डीडवाना जिले के परबतसर और कुचामन सिटी में फर्जी रसद अधिकारी बनकर दुकानों की जांच करने और व्यापारियों से रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है. यह तीनों लोग एक कार में सवार होकर परबतसर के व्यापारिक ठिकानों पर पहुंचे थे और खुद को खाद्य विभाग का अधिकारी बताते रहे. इन लोगों ने जांच और कार्रवाई का डर दिखाकर व्यापारियों से साढ़े पांच हजार रुपये भी वसूल लिए, लेकिन जब व्यापारियों को उन पर शक हुआ तो तीनों फर्जी अधिकारी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने उन्हें गच्छीपुरा से धर दबोचा.

फर्जी अधिकारी बनकर वसूली: कुचामन सिटी थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि खाद्य विभाग की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई. आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर गच्छीपुरा के पास उन्हें गिरफ्तार किया गया. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दो दिन की पुलिस रिमांड ली गई है. थाना अधिकारी ने बताया कि दोपहर में जिले के परबतसर में तीन लोग एक कार में सवार होकर बाजार पहुंचे और होटलों की जांच करने लगे. इस दौरान उन्होंने खुद को खाद्य विभाग का अधिकारी बताया.

फर्जी रसद अधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat KuchamanCity)

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जांच के नाम पर वसूली: उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर कुछ व्यापारियों को शक हुआ. व्यापारियों ने जब उनकी पहचान और विभागीय कार्यों के बारे में पूछताछ की तो तीनों घबरा गए और वहां से भाग निकले. बाद में यह लोग कुचामन पहुंचे जहां उन्होंने अलग-अलग होटलों में जाकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की जांच के नाम पर व्यापारियों से साढ़े पांच हजार रुपये की वसूली कर ली. जांच के दौरान वे नाकाम रहे, जिस पर व्यापारियों को फिर शक हुआ. उन्होंने तुरंत रसद विभाग और पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गच्छीपुरा से पकड़ लिया.

पुलिस जांच जारी: थानाधिकारी ने बताया कि तीनों फर्जी अधिकारी अजमेर में एक NGO चलाते हैं. फिलहाल तीनों को कुचामन लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. खाद्य विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक रामलाल ने बताया कि व्यापारियों से सूचना मिली कि तीन फर्जी रसद अधिकारी बाजार में घूम रहे हैं और कार्यवाही के नाम पर पैसे मांग रहे हैं. विभाग ने सभी व्यापारियों को किसी भी प्रकार का लेनदेन न करने की सलाह दी और उनकी तलाश शुरू की. सूचना मिलने पर कुचामन पुलिस की सहायता से तीनों को गिरफ्तार किया गया.

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कुमानसिटी में फर्जी रसद अधिकारी
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