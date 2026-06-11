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कुचामनसिटी: फर्जी रसद अधिकारी बनकर कर रहे थे वसूली, पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया

2 फर्जी अधिकारी गिरफ्तार ( ETV Bharat KuchamanCity )