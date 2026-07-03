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बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े युवक को पकड़ा, खुफिया जानकारी भेजने का आरोप

बाड़मेर में एटीएस की सूचना पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

आरोपी बशीर खान को पुलिस ने पकड़ा
आरोपी बशीर खान को पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 3:48 PM IST

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बाड़मेर: राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में एटीएस की सूचना पर बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है. भट्टी से आरोपी सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा हुआ था. पुलिस ने आरोपी बशीर खान की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है.

एटीएस से सूचना के बाद पकड़ा: जिले के रामसर थाना इलाके के गागरिया गांव निवासी बशीर खान (20) को एटीएस से मिले इनपुट के आधार पर बाड़मेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. युवक पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है. यह युवक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बशीर पुत्र आदमन खान निवासी गागरिया के खिलाफ रामसर थाने में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने (ETV Bharat Barmer)

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गहन अनुसंधान जारी: ASP ने बताया कि पुलिस ने युवक के मोबाइल फोन को लेकर जांच-पड़ताल की. इसमें पता चला कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ था और उसने कई अहम जानकारियां साझा कीं, जिसके चलते उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि युवक ने शहजाद भट्टी को क्या-क्या जानकारियां साझा की हैं, इसको लेकर गहन अनुसंधान किया जा रहा है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी.

खुफिया जानकारियां साझा की: उन्होंने बताया कि आरोपी कितने समय से शहजाद भट्टी के संपर्क में था और इसने अब तक उसे कौन-कौन सी खुफिया जानकारियां साझा की हैं, इस संबंध में गहनता से जांच-पड़ताल की जा रही है. उसके साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि और कौन-कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं. पुलिस के अनुसार जांच-पड़ताल में इसके साथ कोई अन्य नाम सामने आता है, तो उन्हें भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है.

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