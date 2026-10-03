BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कम नहीं हो रही कैंसर मरीजों की समस्या
रेडियोथैरेपी ठप होना कैंसर के मरीजों के लिए खतरा. रेडियोथैरेपी करने वाली कोबाल्ट मशीन दो सप्ताह से अधिक समय से खराब.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:40 AM IST
गोरखपुर: बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज स्थित कैंसर यूनिट आजकल कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है. जिसका नतीजा है कि इसका बुरा असर मरीजों पर पड़ रहा है. रेडियोथेरेपी ठप होना कैंसर के मरीजों के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है, और कोबाल्ट की मशीन, जो रेडियोथैरेपी करती है, वह दो सप्ताह से अधिक समय से खराब है.
बता दें कि जिस कंपनी ने इस मशीन को कैंसर यूनिट में स्थापित किया था. उसका आरोप है कि ₹8 लाख उसका बकाया है. जिसकी वजह से आने वाली शिकायत का संज्ञान लेना और उसे दूर करना तभी संभव हो पाएगा, जब उसका भुगतान हो पाएगा.
कंपनी से लेकर शासन तक पत्राचार
प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. साथ ही कई और समस्याओं के समाधान के लिए वह पत्राचार कंपनी से लेकर शासन तक कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तेज नहीं हो रही. हालांकि ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि मशीन की बैटरी खराब थी, जिसे मंगा लिया गया है. जल्दी यूपीएस भी आ जाएगा और उसे ठीक कर दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि कैंसर यूनिट पर बहुत ज्यादा दबाव है. जहां रेडियोथैरेपी से लेकर ऑपरेशन से मरीजों को रात दी जाती है. उनकी कोशिश है यह अति महत्वपूर्ण यूनिट सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो. आगरा से आने के बाद जबसे हमने चार्ज संभाला है, जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उसके निदान का प्रयास तेजी के साथ कर रहा हूं.
कैंसर यूनिट में कोबाल्ट की मशीन खराब
कैंसर यूनिट में कोबाल्ट की मशीन खराब होने से मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है. दूरदराज के जिलों से रेडियो थैरेपी के लिए जो मरीज यहां पहुंच रहे हैं, उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है.
यह प्रक्रिया नियमित अंतराल पर कैंसर के मरीज को दी जाती है. लेकिन उपचार में देरी की समस्या जब खड़ी हुई है, तो इससे मरीजों की वेटिंग भी बढ़ रही है और उनके लिए दिक्कत भी बढ़ने की संभावना है.
ईटीवी भारत ने कई मरीजों से आ रही समस्या पर सीधी बात करने की कोशिश की, लेकिन यह लोग अपना पहचान छिपाते रहे. मरीजों ने कहा कि बोलने पर इलाज में दिक्कत हो सकती है. रेडियोथैरेपी के ठप होने में कारण यह है कि कोबाल्ट मशीन का यूपीएस और बैटरी दोनों खराब है.
उधर मेडिकल कॉलेज के पास भी मशीन की आपूर्ति करने वाली कंपनी के बकाया ₹800000 भुगतान करने के लिए बजट का अभाव है. ऐसे में रोगी कल्याण निधि से इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है.
खास बात ये है कि बिहार मेडिकल कॉलेज में रेडियोथेरेपी की सुविधा बेहद कम खर्चे में उपलब्ध होती है, एक दिन की सिकाई के लिए मरीज से मात्र ₹35 प्रति यूजर चार्ज लिया जाता है. और गरीबी रेखा बीपीएल कार्डधारक मरीजों को यह सुविधा निशुल्क मिलती है. जबकि निजी और कैंसर के अस्पतालों में एक दिन के रेडियोथैरेपी का खर्च करें, 3000 रुपए तक आता है. ऐसे में समझा जा सकता है कि बीआरडी में यह सुविधा बंद होने से मरीजों पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा और उनकी परेशानी भी बढ़ेगी.
गोरखपुर में एम्स के बनने के बाद ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर मरीज का दबाव कम नहीं हो रहा पूर्वांचल के अलावा आसपास के जिलों से भी यहां मरीज रेडियोथैरेपी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मशीन बंद मिलने से उन्हें दूसरे केदो की तलाश करनी पड़ रही है. प्राचार्य ने कहा कि रेडियो थैरेपी कैंसर उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
कई मरीजों को चिकित्सा सलाह के अनुसार तय अंतराल पर रेडिएशन देना होता है. ऐसे में लंबे समय तक बंद रहने से मरीजों के उपचार और शेड्यूल प्रभावित होते हैं. और नए मरीजों के इंतजार की अवधि भी बढ़ती है.
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यह समस्या दूर होगी. बैटरी मंगवा ली गई है. यूपीएसईबी डिस्पैच हो चुका है. दो-तीन दिन में उसके भी आ जाने पर इस मशीन को चालू कर दिया जाएगा.
फिलहाल यह एक समस्या सामने आई है लेकिन कैंसर यूनिट में कई अन्य समस्याएं लगातार उभरती रहती हैं. दिस इस यूनिट के सकारात्मक संचालन में दिक्कत पैदा होती है. और इलाज के लिए आने वाले मरीज परेशान होते हैं. जिसका फायदा निजी अस्पताल वाले उठाते हैं और मरीज आर्थिक बोझ से दबता है.
कैंसर का सरकारी इलाज सिर्फ गोरखपुर एम्स में है यहां भी रेडियोथैरेपी होती है, लेकिन लाइन बड़ी लंबी है. ऐसे में बर्ड के मरीज वहां भी नहीं जा सकते उन्हें निजी अस्पताल का ही सहारा लेना पड़ता है.
महायोगी गोरखनाथ और विज्ञान संस्थान में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पहले से पंजीकृत मरीजों को ही रेडियोथैरेपी दी जाती है, उसे बीच में BRD के मरीजों को दे पाना यहां भी संभव नहीं होता. ऐसे में यहां के पंजीकृत मरीजों के सामने दिक्कत आनी स्वाभाविक है.