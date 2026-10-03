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BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कम नहीं हो रही कैंसर मरीजों की समस्या

बीआरडी मेडिकल कॉलेज. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज स्थित कैंसर यूनिट आजकल कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है. जिसका नतीजा है कि इसका बुरा असर मरीजों पर पड़ रहा है. रेडियोथेरेपी ठप होना कैंसर के मरीजों के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है, और कोबाल्ट की मशीन, जो रेडियोथैरेपी करती है, वह दो सप्ताह से अधिक समय से खराब है.

बता दें कि जिस कंपनी ने इस मशीन को कैंसर यूनिट में स्थापित किया था. उसका आरोप है कि ₹8 लाख उसका बकाया है. जिसकी वजह से आने वाली शिकायत का संज्ञान लेना और उसे दूर करना तभी संभव हो पाएगा, जब उसका भुगतान हो पाएगा. कंपनी से लेकर शासन तक पत्राचार प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. साथ ही कई और समस्याओं के समाधान के लिए वह पत्राचार कंपनी से लेकर शासन तक कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तेज नहीं हो रही. हालांकि ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि मशीन की बैटरी खराब थी, जिसे मंगा लिया गया है. जल्दी यूपीएस भी आ जाएगा और उसे ठीक कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कैंसर यूनिट पर बहुत ज्यादा दबाव है. जहां रेडियोथैरेपी से लेकर ऑपरेशन से मरीजों को रात दी जाती है. उनकी कोशिश है यह अति महत्वपूर्ण यूनिट सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो. आगरा से आने के बाद जबसे हमने चार्ज संभाला है, जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उसके निदान का प्रयास तेजी के साथ कर रहा हूं. कैंसर यूनिट में कोबाल्ट की मशीन खराब कैंसर यूनिट में कोबाल्ट की मशीन खराब होने से मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है. दूरदराज के जिलों से रेडियो थैरेपी के लिए जो मरीज यहां पहुंच रहे हैं, उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है. यह प्रक्रिया नियमित अंतराल पर कैंसर के मरीज को दी जाती है. लेकिन उपचार में देरी की समस्या जब खड़ी हुई है, तो इससे मरीजों की वेटिंग भी बढ़ रही है और उनके लिए दिक्कत भी बढ़ने की संभावना है. ईटीवी भारत ने कई मरीजों से आ रही समस्या पर सीधी बात करने की कोशिश की, लेकिन यह लोग अपना पहचान छिपाते रहे. मरीजों ने कहा कि बोलने पर इलाज में दिक्कत हो सकती है. रेडियोथैरेपी के ठप होने में कारण यह है कि कोबाल्ट मशीन का यूपीएस और बैटरी दोनों खराब है.