जैसलमेर की ओरण बचाओ पुकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक पहुंची, 725 किमी पदयात्रा जारी
ओरण को बचाने की आवाज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक पहुंच गई है, जहां धार्मिक अधिकारों के तहत संरक्षण की मांग उठी है.
Published : April 5, 2026 at 6:44 PM IST
जैसलमेर: जिले से वर्षों से उठ रही ओरण और गोचर बचाने की आवाज अब राष्ट्रीय न्यायिक विमर्श का हिस्सा बन गई है. पवित्र ओरणों को केवल वन या राजस्व भूमि नहीं, बल्कि लोक-देवताओं की जीवित देवभूमि मानने की मांग लेकर एक हस्तक्षेप आवेदन देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है. यह आवेदन विधि सेतु फाउंडेशन ने दायर किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ के रिकॉर्ड पर लिया गया है. इस घटनाक्रम ने जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में चल रहे ओरण बचाओ आंदोलन को एक बड़ा संवैधानिक आधार दे दिया है.
इस अभियान से जुड़े सुमेरसिंह सांवता बताते हैं कि जैसलमेर की धरती पर ओरण केवल हरित भू-भाग नहीं, बल्कि लोक आस्था के खुले मंदिर माने जाते हैं. इन परिक्षेत्रों में लोकदेवताओं के थान, परिक्रमा पथ, गोइंदा पत्थर, नाडियां और पूजा-पद्धतियां पीढ़ियों से जीवित परंपरा के रूप में चलती रही हैं. ग्रामीण समुदायों में ‘हरे पेड़ न काटना, मिट्टी न जोतना, शिकार न करना’ जैसे प्रथागत संयम धार्मिक नियमों की तरह माने जाते हैं. उन्होंने बताया कि वर्षों से ग्रामीणों और लोक-प्रेमियों की मांग रही है कि इन सम्पूर्ण पवित्र सीमाओं को राजस्व अभिलेखों में सही रूप से दर्ज कर औद्योगिक परियोजनाओं से सुरक्षित रखा जाए.
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725 किमी की ओरण बचाओ पदयात्रा शुरू: इसी मांग को लेकर 21 जनवरी 2026 को जैसलमेर के तनोट क्षेत्र से लगभग 70 श्रद्धालुओं ने 725 किलोमीटर लंबी “ओरण बचाओ पदयात्रा” शुरू की, जो जयपुर की ओर बढ़ रही है. रास्ते में अनेक जिलों में ज्ञापन, सभाएं, भजन-कीर्तन और जनसंवाद के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि ओरण केवल पर्यावरणीय धरोहर नहीं, बल्कि लोक-देवताओं की देवभूमि है. इस पदयात्रा ने आंदोलन को जन-आंदोलन का स्वरूप दे दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर: विधिक स्तर पर हुए ताजा कदम ने इस संघर्ष को नई दिशा दी है. पर्यावरण प्रेमी पार्थ जगाणी ने बताया कि विधि सेतु फाउंडेशन की टीम ने पदयात्रा मार्ग पर ग्रामीण प्रतिनिधियों से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज, आदेशों और शोध सामग्री के आधार पर एक विस्तृत विधिक खाका तैयार किया. यही सामग्री सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप आवेदन के रूप में प्रस्तुत की गई है. आवेदन में तर्क दिया गया है कि ओरणों की पवित्रता केवल वृक्षों या वनस्पति से नहीं, बल्कि वहां प्रतिष्ठित लोकदेवताओं और उनसे जुड़ी जीवित परंपराओं से है, इसलिए इन्हें धर्म के भूमि-आधारित स्वरूप के रूप में संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए.
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अनुच्छेद 25-26 की मांग: पार्थ जगाणी ने बताया कि अब तक ओरणों को वन संरक्षण की ढाल “डीम्ड फॉरेस्ट” की श्रेणी से मिली थी, जैसा कि T. N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India के ऐतिहासिक फैसले में माना गया, लेकिन आवेदन में कहा गया है कि केवल वन कानून पर्याप्त नहीं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य आधारभूत ढांचों के लिए इन्हीं प्रावधानों के तहत भूमि परिवर्तन की अनुमति दी जाती रही है, इसलिए अनुच्छेद 25 और 26 के तहत ओरणों और उनसे जुड़ी पूजा-पद्धतियों को मौलिक अधिकार की स्पष्ट ढाल देने की मांग उठाई गई है.
धार्मिक संप्रदाय के रूप में अधिकार की मांग: पर्यावरण प्रेमी व अधिवक्ता धर्मवीर सिंह बताते हैं कि ‘ओरण बचाओ पदयात्रा’ पिछले 75 दिनों से अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई जारी है. हम चाहते हैं कि न्यायालय ओरण के धार्मिक महत्व को ‘अनिवार्य धार्मिक अभ्यास’ के दायरे में देखे. आवेदन में यह भी कहा गया है कि जिन ग्राम समुदायों के साझा देवता, साझा ओरण और पारंपरिक प्रबंधन ढांचे हैं, उन्हें धार्मिक संप्रदाय के रूप में अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वे अपने ओरण-देवस्थानों की रक्षा स्वयं कर सकें. यदि संवैधानिक मान्यता मिलती है, तो भविष्य में किसी भी ओरण, गोचर या आगोर भूमि पर परियोजना थोपने की कोशिश को सीधे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकेगी.
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725 किमी पदयात्रा में गूंजा मुद्दा: आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह लड़ाई जमीन के टुकड़ों की नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लोक-आस्थाओं और प्रकृति-केंद्रित जीवन पद्धति की रक्षा की है। पदयात्रा ने इस भाव को जन-जन तक पहुँचाया है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा यह मामला इसे राष्ट्रीय बहस में बदल रहा है. पदयात्रा कर रहे सभी पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि अब ओरण को वन कानूनों से ऊपर उठकर मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिलेगा, जिससे यहां कई परियोजनाओं के कारण हो रहे भूमि विचलन पर रोक लग सकेगी.
तनोट से शुरू हुई 725 किलोमीटर लंबी ‘ओरण बचाओ पदयात्रा’ ने इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाया है. अब पूरे प्रदेश की निगाहें 7 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ओरणों को धार्मिक अधिकारों के तहत संरक्षण देता है तो यह न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश में आस्था आधारित पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल साबित हो सकता है. अब नजरें संविधान पीठ की सुनवाई पर टिकी हैं. जैसलमेर से उठी ओरण बचाओ की पुकार क्या देश की संवैधानिक व्याख्या में स्थान पाएगी, यह आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि मरुधरा की यह लोक-आवाज अब न्याय के सर्वोच्च दरबार तक पहुंच चुकी है.
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